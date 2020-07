Schleswiger Stadtgeschichte : Ein Luftschiff zu Gast in Schleswig

1910 macht „Parseval 6“ Station an der Schlei. Rund 1000 Zuschauer bejubeln die Landung auf der Rennbahn in Königswill.

Avatar_shz von shz.de

24. Juli 2020, 15:04 Uhr

Schleswig | Diese Meldung elektrisierte die Schleswiger: Auf seiner mehrtägigen Rundtour über Norddeutschland im November 1910 werde das erst kurz zuvor in Dienst gestellte Luftschiff „Parseval 6“ auch in Schleswig Station machen. Viele Tage fieberten die Menschen in der Schleistadt und der Umgebung dem Ereignis entgegen und wurden immer wieder wegen unberechenbarer Wetterverhältnisse und technischer Probleme am Luftschiff vertröstet. Doch endlich war es soweit: Am 4. November, einem Freitag, landete es auf der Pferderennbahn Königswill an der Husumer Straße um 13 Uhr mittags ohne Probleme – umjubelt von einer großen Menschenmenge, die an den Stadtrand gepilgert war, um sich dieses Spektakel nicht entgehen zu lassen.

Das lenkbare Luftschiff, benannt nach seinem Erfinder, dem bayerischen Konstrukteur August von Parseval, hatte eine Länge von 68 Metern und an der größten Stelle einen Durchmesser von 14,5 Metern. Angetrieben wurde es von zwei je 110 PS starken Motoren, die zwei an der Gondel befestigte Luftschrauben antrieben. Die Gondel bot Platz für höchstens 15 Personen. „Parseval 6“ gehörte zur Flotte der Luft-Verkehrsgesellschaft Berlin.

Oberleutnant a. D. August Stelling führte auf der „Parseval“-Fahrt nach Norddeutschland 1910 das Kommando – eine Reise, die wettermäßig nicht unter einem guten Stern stand. Schließlich konnten, wenn auch mit Verzögerungen, jene Stationen angesteuert werden, für die Verabredungen getroffen worden waren. Dazu zählte auch Schleswig, wo die Ortsgruppe des Vereins für Motorluftschifffahrt in der Nordmark die Fäden in der Hand hielt.

Kurzfristig wurde in Kiel eine Vereinbarung geschlossen, wonach das Luftschiff „P 6“ solange im Norden verweile, bis es in Flensburg und Schleswig Landungen absolviert habe. Und so kam es denn auch: Nach einer Stippvisite in Flensburg nahm der Ballon am 4. November kurz nach 12 Uhr Kurs auf Schleswig, passierte dabei die Region zwischen Satrup und Süderbrarup, schwebte über Idstedt und landete nach einstündiger Fahrt bei sonnigem Wetter sicher und unter dem Jubel der Schaulustigen in Königswill.

Zuerst war der Ballon von Jungen erspäht worden, die auf hohe Bäume geklettert waren, um den besten Ausblick zu haben. Sie verkündeten durch lautes Rufen das Auftauchen des Luftschiffes am Horizont. „Einem lichten Wölkchen gleich schwebte es ruhig daher, um sich schnell zu nähern“, notierte der Berichterstatter der Schleswiger Nachrichten. „Größer und größer wurde es, endlich konnte man die Gestalt des Luftschiffes, die Gondel mit den winkenden Insassen, die rotierenden Propeller erkennen und schließlich auch das surrende Geräusch derselben vernehmen. Dann war der bedeutungsvolle Augenblick gekommen: zum ersten Male ein lenkbares Luftschiff in Schleswig!“ Die Altonaer Nachrichten hoben hervor, dass die begeisterten Zuschauer „kaum zu halten waren und einen Teil der Barrieren eindrückten“. Schätzungsweise tausend Menschen waren nach Königswill geeilt. Eine Kapelle sorgte für den musikalischen Rahmen dieses Top-Ereignisses.

In der Gondel befanden sich 13 Personen, davon neun Passagiere, die in Schleswig ausstiegen, um anderen Mitfahrern Platz zu machen. Zur Ballonfahrt bis zur nächsten Station Rendsburg meldeten sich sechs Herren und drei Damen. In einer Ansprache unterstrich Regierungsrat Dr. Reichelt in seiner Eigenschaft als örtlicher Vorsitzender des Vereins für Motorluftschifffahrt und auch im Namen der Stadtväter die Bedeutung der Ballon-Landung in Schleswig, die „einen Markstein in der Geschichte der Luftschifffahrt in der Nordmark“ bilde.

Nach nur einer Stunde stieg das Luftschiff wieder auf, begleitet von einem „brausenden Hurra“ des Publikums und von „ungezählten Blicken angestaunt und bewundert“. „Von den Dächern und den Straßen wurde gerufen und gewinkt, und das Luftschiff dankte durch mehrmaliges Neigen“, ist in den SN weiter zu lesen, die ausdrücklich den Initiatoren dafür dankten, dass es ihnen gelungen war, das Luftschiff „Parseval 6“ zu einem Zwischenstopp nach Schleswig zu holen.