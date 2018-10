Bernd Abel Schleswig : Ein Leben für den Fußball

Georg Abel war fast 20 Jahre Vorsitzender von Schleswig 06 und engagierte sich als Funktionär auch auf Verbandsebene.

09. Oktober 2018

„Fußball ist unser Leben“ – dieser Titel des einstigen WM-Hits der deutschen Fußballnationalmannschaft trifft auch auf den Schleswiger Georg Abel zu. Von Beruf Kaufmann – er betrieb im Lollfuß ein Tabakwarengeschäft –, widmete er über viele Jahrzehnte jede freie Minute dem Fußballsport, zunächst als aktiver Spieler auf dem Feld und in späteren Jahren als ehrenamtlicher Funktionär, beginnend von der lokalen Ebene bis hinauf zum Deutschen Fußballbund (DFB). Wohin ihn die Verbandskarriere auch immer führte, „seinem“ Sportverein blieb er stets aufs engste verbunden und hielt ihm zeitlebens die Treue – Schleswig 06. Abel wiederum war ein Glücksfall für den Fußballsport und dessen Akteure.

Geboren wurde Georg Abel am 10. Juni 1916 in Moskau, wo sein Vater einen deutschen Industriekonzern vertrat. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges siedelten Abels nach Lodz in Polen über. Dort hatte der Vater eine Fabrik erworben. Die Familie konnte es sich finanziell leisten, Georg auf das teure und eigentlich nur den gehobeneren deutschen Kreisen vorbehaltene Deutsche Gymnasium in Lodz zu schicken. Er absolvierte 1935 sein Abitur.

Schon damals begeisterte er sich für den Sport, vor allem für das Fußballspiel. So ist überliefert, dass er von 1928 an viele Jahre für einen Fußballclub spielte, der sich nach der Fusion mit einem anderen örtlichen Verein Union Touring Lodz nannte. Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges 1939 stellte der Verein seinen Spielbetrieb ein.



Zweimal in Kriegsgefangenschaft





Georg Abel wurde von der deutschen Wehrmacht zum Kriegsdienst eingezogen. Im Osten geriet er erstmals in Kriegsgefangenschaft, aus der er sich durch Flucht in Richtung Westen befreien konnte. Ein zweites Mal wurde er gefangen genommen, diesmal durch die Engländer. 1945 wurde er in Belgien aus der Gefangenschaft entlassen. Über Hamburg, Eggebek und Idstedt gelangte er 1946 nach Schleswig, was seine neue Heimat werden sollte.

Bevor er sich in der Schleistadt als Kaufmann selbstständig machen konnte, hatte er sich bereits Schleswig 06 angeschlossen. Schon im ersten Schleswiger Jahr wurde ihm die Position des technischen Leiters übertragen. 1949 wurde er bei 06 Ligaobmann, 1951 Fußballobmann und 1959 1. Vorsitzender. Dieses Amt nahm „Schorsch“, wie er von seinen Freunden genannt wurde, fast 20 Jahre lang mit großem Einsatz wahr.

Doch sein Engagement ging weit über seinen Heimatverein hinaus. So war er unter anderem Schatzmeister und Pressewart im Kreisfußballverband Schleswig und 2. Vorsitzender des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes, bis er 1974 zum Nachfolger von Hans Hansen, dem späteren Präsidenten des Deutschen Sportbundes, an die Spitze des Landesverbandes gewählt wurde. Zudem war er Mitglied des Beirats des Deutschen Fußballbundes und des Landessportverbandes Schleswig-Holstein.

Über zwei Jahrzehnte berichtete Georg Abel in den Schleswiger Nachrichten über das lokale Sportgeschehen, obwohl vielseitig gebunden stets objektiv und fair, wie ihm bescheinigt wurde. In seinen aktiven Jahren gab es kaum eine SN-Sportseite ohne Berichte mit dem Mitarbeiterkürzel „GA“.



Das Sportlerheim trägt seinen Namen





Für seine Verdienste wurde er vielfach öffentlich geehrt. Er erhielt silberne Ehrennadeln des Deutschen Fußballbundes, des Landessportverbandes Schleswig-Holstein und des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes sowie die goldene Ehrennadel des Kreissportverbandes. Als Dank und Anerkennung für seine Mitarbeit im Kuratorium für Städtefreundschaft überreichte ihm die Stadt Schleswig die Ehrenplakette.

Eine langwierige Krankheit zwang Georg Abel, nach und nach Ämter und Aufgaben abzugeben. Am 27. März 1977 starb er in Schleswig im Alter von 60 Jahren. Zur Erinnerung an ihn trägt das Jugendheim von Schleswig 06 seinen Namen.