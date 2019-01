Nach Strum „Zeetje“ : Ein kleines bisschen Hochwasser

In Schleswig trat die Schlei nur vereinzelt über die Ufer.

von Sven Windmann

03. Januar 2019, 11:33 Uhr

Schleswig | Während Sturmtief „Zeetje“ in Kappeln oder Flensburg für reichlich Hochwasser sorgte, blieb Schleswig weitgehend verschont. Nur vereinzelt trat die Schlei am späten Mittwochabend über die Ufer. So wurde unter anderem der Geh- und Radweg hinter der Strandhalle gesperrt. Gestern Morgen hatte sich das Wasser bereits wieder zu großen Teilen zurückgezogen. Allerdings hatten die niedrigen Temperaturen dafür gesorgt, dass die Pfützen zu spiegelglatten Eisflächen wurden.