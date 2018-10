Drohne : Ein kleiner Helfer mit Rundumblick

Unterstützung aus der Luft: Jageler Feuerwehr kann ab sofort eine Flugdrohne einsetzen.

21. Oktober 2018, 16:55 Uhr

Die Feuerwehr Jagel hat Verstärkung bekommen: Mit der Flugdrohne „H520“ steht den Brandschützern jetzt ein technisches Hilfsmittel bereit, das im Einsatz Überblick verschaffen und die Sicherheit der Einsatzkräfte erhöhen kann.

Der kleine Helfer kann im Einsatz Großes leisten. Die Drohne erreicht mit bis zu 100 Metern eine Höhe, die keine Feuerwehrleiter misst – zudem benötigt das Gerät bei Feuer und Rauch keinen Atemschutz. Bei der Suche von vermissten Personen zu Land und zu Wasser kann die Drohne, die mit einer Wärmebildkamera ausgerüstet ist, Menschenleben retten: vom ersten Lagebild aus der Höhe bis zum Einsatz bei Eis- oder Wasserrettung.

Ermöglicht wurde die Anschaffung der rund 4000 Euro teuren Drohne samt Wärmebildkamera durch eine Spende an die Feuerwehr Jagel. Brandschützer und Drohnen-Techniker André Kolz übernahm die Schulung eines Teams von 14 Brandschützern. Im Einsatzfall sind drei Feuerwehrleute des Teams für die Bedienung der Drohne zuständig. Den acht Feuerwehren des Amtes Haddeby steht die Drohnen-Hilfe aus Jagel ab sofort rund um die Uhr zur Verfügung. Dass vor und beim Drohnenflug sämtliche Richtlinien zur Sicherheit und des Datenschutzes eingehalten werden, sei selbstverständlich, betonte Jagels Wehrführer Marc Bannick. Insbesondere wird das Gerät vorab im Flugraum beim Luftfahrtbundesamt und beim Tower des Flugplatzes in Jagel angemeldet. Marc Bannick hatte zur Vorstellung des kleinen Fliegers ins Feuerwehrgerätehaus eingeladen. Rund 40 Brandschützer nahmen an der Veranstaltung teil, darunter die Wehrführer des Amtes Haddeby und Kropp sowie Kreiswehrführer Mark Rücker und das Amtswehrführerteam um Malte Simonsen. Auch Bürgermeister Jörg Meier, einige Gemeinderatsmitglieder und die Nachbarn des Taktischen Luftwaffengeschwaders 51 „Immelmann“ wollten sich die Flugvorstellung und Einweisung in die Technik nicht entgehen lassen.

Viele waren begeistert von dem neuen Einsatzgerät. „Eine Ausrüstung, die die Feuerwehrarbeit ein Stück weit sicherer macht. Im Notfall dient die Drohne der Sicherheit der Kameraden“, sagte Jörg Meier. „Eine gute Einsatzunterstützung“, meinte Kreiswehrführer Mark Rücker. Dies sah Kropps Wehrführer Christoph Pautz genauso, der Flugvorführung und Vorstellung der Drohnen-Technik interessiert verfolgte. „Insbesondere bei einer Großschadenslage würden wir diese Hilfe aus Jagel anfordern“.

Die Flugdrohne „H520“ ist speziell für die Polizei- und Feuerwehrarbeit hergestellt und ausgerüstet. Geflogen wird in Sichtweite. Die Flughöhe von 100 Metern darf nicht überschritten werden. Ein 360 Grad-Blick verschafft den Einsatzkräften den Überblick auf Einsatzorte. Die Flugzeit beträgt, je nach Anforderung an den Akku, rund 30 Minuten.