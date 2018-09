Neues Buch : Ein Hüsbyer und seine Geschichten aus Südfrankreich

Detlef Hager ist Mitglied in einem Autorenkreis und hat sein zweites Buch veröffentlicht.

19. September 2018, 16:52 Uhr

Detlef Hager macht sich keinen Plan fürs Schreiben. „Ich mache das ganz intuitiv. Das muss sich entwickeln“, meint der 82-Jährige, der Anfang August sein zweites Buch „Marie-Claire – Ein zu kurzes Leben“ im Verlag Seemann Publishing veröffentlicht hat. Ein Buch mit 377 Seiten und 34 Kapiteln, die ohne Titel auskommen sollen. „Mit Absicht. Mit Überschriften würde ich nur auf den Inhalt hinweisen. Das möchte ich nicht“, erklärt der gelernte Chirurg und Urologe.

Den Lesern verspricht der Hüsbyer dabei kein spezielles Lese-Erlebnis: „Sie sollen es einfach lesen und dann entscheiden, wie sie es finden.“ Seit 2003 arbeitete Hager mit Unterbrechungen an seinem Werk, das er als „bunte Mischung aus Krimi und was fürs Herz“ sieht. Seine Erzählung „Jakob und Lena – Die Geschichte einer großen Liebe“ wurde im vergangenen Jahr veröffentlicht Und hat sich seither rund 150 Mal verkauft.

In seinem aktuellen Roman erzählt er die Geschichte einer jungen Frau in Südfrankreich, die mit dem Nachbarn und Rechtsanwalt Marc Villelarge eine Beziehung beginnt, bevor Marie-Claire entführt wird. Schwanger und von depressiven Spätfolgen geplagt, bessert sich ihr Zustand durch die Fürsorge ihres Mannes stetig, und es folgen glückliche Jahre, bis das Schicksal erneut zuschlägt. Damit der Leser die einzelnen Szenen nachvollziehen kann, schmückt der Hobby-Autor nach eigenen Aussagen gerne das ganze Umfeld der Handlungen aus: den vollmundigen Wein, Liebesszenen, die Gefangenschaft sowie die Geburt der Tochter Florence-Claire und das gemeinsame Familienleben. „Dann kann man die Phantasie besser spielen lassen“, ist Hager überzeugt, der vor 18 Jahren mit dem Schreiben anfing und der Schleswiger Autorengruppe „CoLibri“ angehört.

Seine Frau Cornelia (74) unterstützt Hager gerne bei seinem Hobby und wartet geduldig auf das Ergebnis. „Ich finde es gut, so hat er keine Langeweile und immer was zu tun.“ Bis die neueste Idee von Hager umgesetzt ist, einen Science-Fiction zu schreiben, erfreut sie sich an dem bestehenden, lyrischen Sammelsurium.