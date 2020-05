In der Schleswiger Altstadt : Ein Haus mit Charme und Tücken

Jürgen Richardsen saniert in der Kurzen Straße mit viel Aufwand ein über 100 Jahre altes Fachwerkhaus.

29. Mai 2020, 16:59 Uhr

Schleswig | Die Kurze Straße in der Altstadt wird ihrem Namen gerecht. Lediglich zwei markante Häuser gehören zum knapp 200 Meter langen Abschnitt zwischen der Schlachterstraße und der Langen Straße. Das Gebäude mit der Hausnummer 2, ein gut erhaltenes Fachwerkhaus, ist nach Angaben von Eigentümer Jürgen Richardsen (63) über 100 Jahre alt – und wird von ihm zurzeit aufwändig saniert. Das Haus besteht aus drei Wohnungsabschnitten: eine Wohnung unten, die von Jürgen Richardsen und seiner Frau Angelika Richardsen-Mehrens bewohnt wird, und dem oberen Teil mit jeweils zwei Wohneinheiten. Eine davon wird als Ferienwohnung vermietet.

Richardsen kaufte das Haus Ende 2019 seiner Mutter ab, die immer noch im oberen Teil des Gebäudes wohnt. In den vergangenen Monaten hat das Gebäude, das um das Jahr 1900 errichtet wurde, nun einen neuen Glanz verpasst bekommen. Aktuell stehen noch einige Sanierungsarbeiten an. Allein für die Sanierung der unteren Wohnung investierte Richardsen rund 60.000 Euro. Die Familie besitzt das alte Haus schon seit über 30 Jahren. Einen Grundriss zum L-förmigen Gebäude gibt es nicht. „Da konnte uns auch das Stadtbauamt nicht helfen. Die hatten ebenfalls keine Unterlagen“, erklärt Richardsen.

Der Charme des Hauses wird in einer weiteren Besonderheit deutlich, die aus baulicher Sicht jedoch eher weniger wünschenswert ist: „Das Haus hier hat kein Fundament und ist sozusagen auf Sand gebaut“, erklärt der Eigentümer. Dieser Umstand sorge dafür, dass das Gebäude immer weiter absacke. Dadurch entstehen Risse an den Wänden. Damit aber nicht genug: Das alte Haus bringt zudem noch eine weitere Eigenart mit sich. „Einen rechten Winkel suchen wir hier nach wie vor vergeblich. Beim Verlegen der Deckenverkleidung musste beispielsweise jedes einzelne Paneel zurecht geschnitten werden.“

Trotz der altersbedingten Mängel an seinem Fachwerkhaus fühlt sich Jürgen Richardsen in seiner knapp 85 Quadratmeter großen Wohnung wohl. Vor allem die Lage macht für ihn den großen Wert des Gebäudes aus. „Das Haus ist zwar uralt, aber trotzdem eine absolute Wertanlage. Die Gegend hier und die Ruhe sind fantastisch“, sagt Richardsen.

Vor allem von außen ist das Haus noch ein echter Hingucker. In der schmalen Straße in der Nähe des Rathauses fällt insbesondere die gut erhaltene Fachwerkstruktur ins Auge. Im Innenbereich sind die Fachwerkbalken jedoch nicht mehr zu erkennen. Schon die Eltern von Jürgen Richardsen hatten die Wände etwas moderner verkleiden lassen, sodass im Inneren lediglich die etwas schiefen Böden und Wände an das Alter des Hauses erinnern.

Eine weitere Besonderheit des Gebäudes gehört glücklicherweise der Vergangenheit an. „Als meine Eltern das Haus übernommen haben, war es noch mit dem Gebäude gegenüber in der Langen Straße durch die Versorgungsleitungen verbunden. Mein Vater hat aber dafür Sorge getragen, dass die beiden Häuser voneinander getrennt wurden“, erklärt Richardsen.