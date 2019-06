Störche in bergenhusen : Ein gutes Storchenjahr

In Bergenhusen sind 45 Jungvögel geschlüpft – sie wurden jetzt beringt.

von shz.de

26. Juni 2019, 15:23 Uhr

Bergenhusen | Die Bergenhusener Störche haben in diesem Jahr erfolgreich gebrütet. Die Elternpaare ziehen derzeit in 20 Nestern derzeit 45 Jungstörche groß. In Zusammenarbeit mit Jörg Heyna, dem Gebietsbetreuer der Störche in den Kreisen Nordfriesland und Schleswig-Flensburg, hatte Storchenvater Helmut Pauls vom Nabu-Ortsverein die jährliche Beringung des Vogelnachwuchs organisiert.

Unterstützt durch eine Spende der Volksbank Schleswig war Zimmerer Andreas Fedde aus Börm mit seinem Teleskoplader nach Bergenhusen gekommen. „Im Gegensatz zu den früher benutzten Hubsteigern sind wir mit diesem Gerät wesentlich flexibler, vor allem schneller und schaffen viel mehr Nester an einem Tag“, sagte der Storchenvater.

An diesem Vormittag waren interessierte Zuschauneer nach Bergenhusen gekommen. Unter ihnen zwei junge Leute, die beim Michael-Otto-Institut ein freiwilliges ökologisches Jahr ableisten, und zwei Gäste vom Nabu aus Langballigau. Mit von der Partie waren auch die Storchenbetreuer Stephan Struve aus Erfde und Regina Kolls aus Dörpstedt.

Insgesamt wurden 17 Nester inspiziert und 37 Jungstörche beringt. Jörg Heyna fuhr jeweils mit Gästen zum Nest hoch. Nach der Begutachtung der gespreizten Schwingen und des Gefieders, reinigte er bei Bedarf Schnabel und Nasenlöcher. Danach winkelte er ein Bein der Störche an, damit er den Kunststoffring mit einer Zange am Oberschenkel des Tieres befestigt konnte.

Mit der Ringnummer ist der Storch nun – egal, ob in Bergenhusen, Spanien oder Afrika unterwegs – eindeutig identifizierbar. „Wir haben ein gutes Storchenjahr“, sagte ein hochzufriedener Storchenbetreuer. „Im Verhältnis zu den beiden Vorjahren ist der Bruterfolg gut. Alle Tiere sind wohlgenährt und gesund.“ Helmut Pauls ergänzt: „Das Nahrungsangebot in diesem Jahr ist durch die Wetterbedingungen sehr gut.“ Daher hatten sich in der Woche vor der Aktion wohl auch 30 bis 40 wandernde Junggesellenstörche im Dorf niedergelassen. Dies sorgte für große Unruhe in der Kolonie. Inzwischen ist jedoch wieder Ruhe eingekehrt.

Eine besondere Aktion fand zum Abschluss der Beringung statt. Ein Nest war mit dem Teleskoplader nicht erreichbar. Hier wurde eine transportable Feuerwehrleiter ausgefahren, die Stephan Struve mitgebracht hatte. „Die habe ich gebraucht gekauft und für derartige Einsätze zurecht gemacht“, berichtete der engagierte Storchenschützer.