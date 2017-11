„Ein gutes Gedicht rettet den Tag“ – Lyrik in der Kulturstiftung

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Anette Schnoor

erstellt am 10.Nov.2017 | 15:17 Uhr

Ja, dass es ungewöhnlich ist, gibt Anton Leitner zu: Wer fährt schon 1000 Kilometer aus dem Süddeutschen nach Schleswig, um Gedichte zu lesen? Der Münchner Dichter und Verleger tut das gern und nicht zum ersten Mal in diesem Jahr. Schon im Mai war er zum Gottorfer Landmarkt im Norden. Der habe ihm gut gefallen, berichtet er. Nicht zuletzt auch, weil der „Real-Lyriker“ hier Publikum hat – Abonnenten sogar, treue Leser seiner buchstarken Jahresschrift „Das Gedicht“. Die ist in diesem Jahr zum 25. Mal erschienen und so ist er viel unterwegs, um das Jubiläum zu feiern. Einladungen hat er bekommen, ist in Berlin gewesen, München, Hamburg – und nun Schleswig? „Klar“, sagt Leitner. Im Norden gebe es schließlich vergleichsweise viele gute Dichter. Allerdings: „Bei Poesie verhält es sich wie bei Jazz-Musik: Die Künstler sind in der Fläche verstreut – und ihr Publikum auch.“

Was Anton Leitner und seine Dichterfreunde betrifft, so haben sie im Kreis Schleswig-Flensburg Fans und natürlich auch in der Kulturstiftung. Leiter Dirk Wenzel freut sich auf die gemeinsame Veranstaltung in der kommenden Woche, Thema: „Religion im Gedicht“. Um Sinnfragen wird es gehen. „Wo komm ich her, wo geh’ ich hin?“ Für Leitner, der gerade um einen guten Freund trauert, hat diese Veranstaltung eine besondere Bedeutung. „Wir wollen Fragen stellen, die jeden Menschen berühren.“ Dabei werde es kurzweilig zugehen, denn die Gedichte tragen die Handschrift verschiedener Autoren. „Die jüngste ist gerade einmal 16 Jahre alt, der älteste um die 70.“ Es sei spannend zu erleben, wie diese zwölf verschiedenen Charaktere sich denselben oder ähnlichen Fragen auf ganz unterschiedliche Weise nähern. Bekannte Namen sind dabei: Thilo Mandelkow, Matthias Kröner, Arne Rautenberg und Bärbel Wolfmeier.

Schon am kommenden Dienstag wird in der Kulturstiftung die begleitende Ausstellung zur Lesung zu sehen sein. Sie nimmt die Verse aller Lyriker auf. Große Banderolen aus wetterfester Plane schmücken dann die Räumlichkeiten. Die Idee dazu geht zurück auf Annette Oellerking, die auch Organisatorin der Veranstaltung ist.

„Wissen Sie“, sagt Anton Leitner. „Ein gutes Gedicht kann den Tag retten und viele gute Gedichte ihr Leben.“ Der Mann weiß, wovon er spricht. Als Jurist stand ihm einst ein Arbeitsalltag mit der Bearbeitung von Verkehrsdelikten bevor – bis er sich ein Herz fasste und die Leidenschaft zur Lyrik zu seinem Beruf machte. Reich sei er bis heute damit nicht geworden. „Aber glücklich jedenfalls .“

■„Religion im Gedicht“: Ausstellung ab Di 14. Nov, täglich von 8.30 bis 16.30 Uhr, zu sehen (Fr bis 15 Uhr) Lesung Sa, 18. Nov, um 19 Uhr, Kulturstiftung, Suadicanstr.1, Schleswig