Landes-hubertusmesse im Dom : „Ein Grunddilemma des Lebens“

von Ove Jensen

erstellt am 20.Nov.2017 | 07:52 Uhr

Die Landeshubertusmesse, das zentrale Erntedankfest der Jäger in Schleswig-Holstein, fand an diesem Sonnabend erstmals im St.-Petri-Dom-statt. Tragender Teil des Gottesdienstes sind die Musikstücke, die ausschließlich von historischen Naturtoninstrumenten – den Parforcehörnern – vorgetragen werden. Nordkirche und Jägerschaft feiern diese Form der Messe an unterschiedlichen Orten im ganzen Land nun bereits seit 20 Jahren.

Dompastor Michael Dübbers, der sichtlich genoss, das die Kirche bis auf den letzten Platz gefüllt war, nahm die Hubertuslegende als Aufhänger für seine Predigt und wies auch auf das teilweise schlechte Image der Jäger hin. „Die Kritik an den Jägern ist häufig emotional und unsachlich“, stellte er fest. Das liege vermutlich an fehlender Kenntnis des großen Aufgabenfeld der Jäger, die die Hege und Pflege des Wildbestandes zum Ziel hätten. „Hier zeigt sich ein Grunddilemma unseres Lebens, das nur sehr schwer auszuhalten ist“, fuhr er fort. Denn wenn wir uns ernähren wollten, gehe das nur zulasten anderen Lebens – gleich ob Tier oder Pflanze.

Kreispräsident Ulrich Brüggemeier sagte beim anschließenden Empfang im Hotel Hohenzollern: „Die Hubertuslegende und das Brauchtum um Jagd, Hege und Pflege sind auch in unserer Zeit wichtige Faktoren im Zusammenleben von Mensch und Natur.“

62 Bläser aus verschiedenen Teilen Schleswig-Holsteins hatten den St.-Petri.Dom zuvor mit selten gehörten, gewaltigen und vibrierenden Tönen und Harmonien gefüllt. Unter der Leitung von Michael Mull schien die Musik einmal schwer aus der Tiefe der Erde oder mit Leichtigkeit aus der Luft über Berg und Wald zu kommen. Sie führte auf Blumenwiesen mit Schmetterlingen oder zeigte das geschäftige Treiben des Waldes. Besonders beeindruckend war die Nachempfindung von Glocken – insbesondere unter dem Gesichtspunkt, dass diese im Dom noch eine längere Weile schweigen werden.

Der heilige Hubertus, dessen Gedenktag jährlich am 3. November begangen wird, ist der Schutzpatron aller Jäger.