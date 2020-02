Ein Glashaus unter Beschuss

Am Platz von Schleswig 06: Gerd Völkners Gewächshaus wird immer wieder von Fußbällen demoliert / Auf den Kosten bleibt er sitzen

von Sven Windmann

26. Februar 2020, 18:23 Uhr

Schleswig | Die Gartenarbeit und der Anbau von eigenem Gemüse sind die größten Hobbys von Gerd Völkner. Nebenbei aber sammelt der Rentner auch noch Fußbälle. Das allerdings eher unfreiwillig. Denn die runden Lederkugeln fliegen seit Jahren immer wieder in seinen Garten. Das findet Völkner zwar nicht gut, könnte es aber noch einigermaßen tolerieren. Wenn dabei nicht hin und wieder sein geliebtes Gewächshaus zu Bruch ginge – und der Hobbygärtner dann auf den Reparaturkosten sitzen bliebe.

Seit gut 25 Jahren wohnt Völkner mit seiner Frau Margarete in einem kleinen Haus in der Amselstraße. Im hinteren Bereich ihres Gartens steht besagtes Gewächshaus. Wenige Meter dahinter ragt ein etwa sechs Meter hoher Zaun in die Höhe. Dahinter wiederum befindet sich der Kunstrasenplatz von Schleswig 06. Hier wird regelmäßig trainiert, auch zahlreiche Punktspiele finden hier statt. „Das stört mich alles nicht“, betont Gerd Völkner. Schließlich sei er selbst aktiver Fußballer gewesen, habe in der Jugend unter anderem auch für 06 gespielt. Wenn dann ein Ball auf seinem Grundstück landet, dann möchte er zwar nicht, „dass die Spieler einfach hier rüberrennen und ihn sich holen“. Klingeln und höflich fragen sei die bessere Variante. Sein Verständnis höre allerdings auf, wenn sein Frühbeethaus, wie er es nennt, von herabfallenden Bällen in Mitleidenschaft gezogen wird. Erst recht, wenn er den Schaden selber bezahlen soll.

Das war jetzt innerhalb eines Jahres zwei Mal der Fall. Zuerst musste im April 2019 eine Scheibe dran glauben, als ein Lederball über den hohen Zaun flog und in das Haus krachte. Das neue Glas schlug – samt Einbau – mit 255,90 Euro zu Buche. Am 15. Februar passierte es dann wieder. Erneut landete ein Ball in dem rund zehn Quadratmeter großen Häuschen, in dem zurzeit ein paar Gartenzwerge überwintern und Völkner demnächst mit der Aussaat für Tomaten und Gurken beginnen möchte. „Diesmal habe ich die Scheibe selbst besorgt und werde sie auch selbst einsetzen.“ Kosten: 41,47 Euro.

Eigentlich wollte er in beiden Fällen das Geld nur vorschießen, war von einem klassischen Versicherungsfall ausgegangen. Auch der Verein Schleswig 06 reichte die Rechnungen entsprechend weiter, wie 06-Vorsitzender Uwe Holst auf Nachfrage erklärt. Allerdings habe die Versicherung die Übernahme der Kosten verweigert – und sich dabei auf geltendes Recht berufen. Demnach erfülle ein Sportverein seine Versicherungspflicht, wenn er hinter den Toren Ballfangzäune aufbaut. Das Fußballspielen auf dafür vorgesehenen Plätzen ist erlaubt, mit herumfliegenden Bällen muss also gerechnet werden. Wer nebenan wohnt oder auch sein Auto parkt und es dann zu Schäden durch Bälle kommt, hat – auf Deutsch gesagt – Pech gehabt.

Im Falle des 06-Platzes stehen, so betont Holst, nicht nur Zäune hinter den Toren, sondern auch an der Seitenlinie zur Amselstraße hin. Den hätte die Stadt als Eigentümerin gar nicht aufstellen müssen. „Er ist aber seit über 20 Jahren da, und das ist auch gut so“, sagt Holst. Er könne den Ärger von Gerd Völkner verstehen, aber die Rechtsprechung sei in solchen Fällen eindeutig. „Wir können es leider nicht verhindern, dass da hin und wieder mal Bälle rüberfliegen. Aber wir können als Verein auch nicht die Kosten für die Glasscheiben übernehmen“, sagt Holst. Denn dann würde man einen Präzedenzfall schaffen.

Gerd Völkner indes kann diese Sicht der Dinge nicht verstehen. Er hat einen Anwalt eingeschaltet. Außerdem verweist er auf seine stattliche Ballsammlung im Keller. Über zehn Exemplare liegen da, alle beschriftet mit den Daten, an denen sie in seinem Garten landeten. „Anscheinend vermisst sie keiner. Aber ich will sie auch nicht behalten. Ich gebe sie gerne zurück. Aber erst dann, wenn jemand die Rechnung für die kaputten Fenster bezahlt hat.“