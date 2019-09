Feuerwehr in Treia : Ein Fest für das neue Löschfahrzeug

Größerer Tank und leistungsstärker: Die Gemeinde Treia hat 360.000 Euro investiert.

08. September 2019, 15:59 Uhr

TREIA | „Es ist immer ein großer Moment, wenn einer Feuerwehr ein neues Fahrzeug übergeben wird“, sagte Treias Wehrführer Michael Nissen während der offiziellen Übergabe des Löschgruppenfahrzeug LF10. Gemeinsam mit den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, und unterstützt von der Jugendwehr, nahm er am Freitagabend aus den Händen von Bürgermeister Raoul Pählich den symbolischen Fahrzeugschlüssel entgegen. Das alte Fahrzeug geht nach 28 Jahren in den Ruhestand. Dank der guten Pflege war es zwar noch gut in Schuss, entsprach jedoch nicht mehr den modernen Anforderungen.

Mit dem neuen Fahrzeug ist die Wehr nun auf dem neusten Stand der Technik und deutlich leistungsstärker. So verfügt es zum Beispiel über umfangreiche Technik zum Ausleuchten der Einsatzstelle. In der Fahrzeugkabine befinden sich sechs Atemschutzgeräte, sodass die Besatzung sich während der Fahrt geschützt anziehen und ausrüsten kann. „Besonderes freuen wir uns über den großen Tank. Er fasst 2000 Liter Wasser. Damit können wir autark arbeiten und die Zeit überbrücken die nötig ist, um eine Wasserversorgung aufzubauen“, erklärte der Wehrführer. Besonders bei Bränden entlang der Bundestraße oder in abgelegenen Bereichen sei das ein erheblicher Vorteil. Zusätzlich ist noch eine neue Tragkraftspritze an Bord, um eine Wasserversorgung über eine längere Wegstecke oder von Gewässern aus zu ermöglichen.

Von den ersten Planungen bis zur konkreten Bestellung des Fahrzeugs sind rund drei Jahre vergangenen. „Wir haben in einer Arbeitsgruppe intensiv darüber beraten, welche Ausrüstung wir für unsere speziellen Anforderungen benötigen“, erklärte Stephan Peltzer, stellvertretender Wehrführer. Im September 2018 wurde das Fahrzeug in Auftrag gegeben. Mit der Lieferung nach einem knappen Jahr blieb der Ausrüster im Zeitplan. Auch der Kostenrahmen von rund 360.000 Euro wurde eingehalten. Die Kosten hat die Gemeindevertretung übernommen. „Die Wehr schützt Hab und Gut der Bürger und bringt dabei eine unglaubliche Einsatzbereitschaft mit“, betonte Raoul Pählich, „es ist selbstverständlich, dass ihr dafür gut ausgerüstet seid und euch das richtige Material zur Verfügung steht.“

Die Verbundenheit der Gemeinde zu ihrer Wehr war schon beim Eintreffen des Fahrzeugs vor ein paar Wochen zu spüren, als die Treianer Bürger am Straßenrand das neue Fahrzeug in Empfang nahmen. „Nun gehört es auch offiziell zur Ausrüstung unserer starken Feuerwehr. Ich wünsche mir, dass es nicht so häufig zum Einsatz kommt“, sagte der Bürgermeister.