Altstädter St. Knudsgilde feiert : „Ein Fest für alle Schleswiger“

Ältermann Jan-Hendrik Schäfertöns und sein Stellvertreter Holger Funk fiebern dem Schhützenfest entgegen.

von Alf Clasen

25. Juni 2019, 18:41 Uhr

Schleswig | Die drei Schleswiger Schützengilden wechseln sich jedes Jahr mit der Ausrichtung des Schützenfestes ab. Diesmal ist die Altstädter St. Knudsgilde an der Reihe. Die Vorbereitungen für die am Sonnabend beginnenden Feiertage liegen in den letzten Zügen. Der 1. Ältermann Jan-Hendrik Schäfertöns und sein Stellvertreter Holger Funk fiebern dem Fest entgegen.

Herr Schäfertöns, Herr Funk, läuft bei den Vorbereitungen fürs Schützenfest alles nach Plan?

Holger Funk: Seit Montag wird aufgebaut. Die Schießanlage und die Zelte stehen schon, auch das Kinderkarussell. Aber es bleibt bis zum Wochenende noch einiges zu tun, zum Beispiel das Schmücken der Zelte.

Jan-Hendrik Schäfertöns: Solch ein Schützenfest ist für die Vorsteherschaft und das Offizierkorps schon mit einer Menge Arbeit verbunden. Die Planungen beginnen bereits ein Jahr vorher. In den letzten sechs Wochen geht’s dann richtig rund. Aber wir haben 135 Gildebrüder, da helfen viele mit.

Am Sonntag wird auch die Verleihung des Welterbe-Titels an Haithabu und das Danewerk gefeiert. Stellt diese Konkurrenz-Veranstaltung für Sie eine Problem dar?

Schäfertöns: Was ist schon ein einjähriges Jubiläum gegen eine 570 Jahre währende Tradition? Es ist gut, dass der Bürgermeister und die Bürgervorsteherin am Sonntag erst zu uns zum Gildefrühstück kommen, ehe sie sich aufmachen zur Welterbefeier. Wir haben 202 Anmeldungen zum Gildefrühstück, damit sind wir sehr zufrieden.

Was macht für Sie das Gildeleben aus?

Funk: Die Gemeinschaft. Man unterhält sich mit allen Gildebrüdern auf Augenhöhe – unabhängig von Alter oder Beruf. Wir verfolgen alle das gleiche Ziel, das macht riesig Spaß. Ich bin seit 2007 Mitglied in der Gilde und seitdem mit Leib und Seele dabei.

Schäfertöns: Es geht auch um Werteorientierung. Gerade in unserer heutigen Zeit halte ich das für immens wichtig. Und: 570 Jahre sind auch eine Verpflichtung, dass man diese gewachsene Tradition weiterführt und auch junge Leute dafür begeistert, bei uns mitzumachen. Unter unseren neuen Mitgliedern sind auch zwei 28-Jährige.

Stichwort Tradition beziehungsweise Traditionsbruch: In der Friedrichsberger Schützengilde wurde über einen Antrag beraten, dass auch Frauen mit auf den Vogel schießen dürfen. Wurde das auch in Ihrer Gilde diskutiert?

Funk: Natürlich wurde darüber geredet. Aber bei uns wollen das weder die Gildebrüder noch die Gildeschwestern. Damit hatte sich das Thema schnell erledigt. Wir sind nun mal traditionell eine Männergilde.

Schäfertöns:Man sollte nicht leichtfertig mit Traditionen umgehen. Es bedarf einer langen und gründlichen Überlegung, bevor es in dieser Frage zu einer Entscheidungsfindung kommt. Aber der Antrag wurde ja schließlich in unserer Friedrichsberger Schwestergilde abgelehnt. Wie Holger sagt, gibt es bei uns in der Gilde auch keinen Bedarf.

Funk: Wir haben ganz andere Baustellen ...

Die da wären?

Funk: Unser geplantes Baugebiet am Schützenredder. Das ist ein Thema, das uns als Ehrenamtler stark in Anspruch nimmt.

Wie ist der aktuelle Stand?

Funk: Wir haben das südliche Ende der dortigen Kleingartenanlage von der Stadt bekommen – im Tausch gegen ein Grundstück hinter dem Jugendaufbauwerk. Jetzt sind wir auf einem guten Weg und können zum Beispiel schon mal Bodenproben nehmen. Bauland ist derzeit gefragt wie nie zuvor, und die innerstädtische Verdichtung ist ja politisch gewollt.

Wann kann mit der Erschließung begonnen werden?

Schäfertöns: Wenn die Kleingärtner die letzten Parzellen zurückgegeben haben – spätestens 2022, dann endet der Pachtvertrag. Wir sind mit den Gartenfreunden immer offen und ehrlich umgegangen, haben ihnen alles erklärt. Das war uns sehr wichtig.

Funk: Im südlichen Teil des Areals könnten wir sogar schon früher loslegen, dort wurden schon alle Parzellen zurückgegeben. Unser Ziel ist es, möglichst alle etwa 80 Grundstücke per Erbpacht zu vergeben – so wie es die Gilde in den 1970er-Jahren in der Gildestraße und am Schützenredder auch schon gemacht hat. Damals hat sie etwa 120 Grundstücke per Erbpacht vergeben.

Eine Schützengilde, die Erbpachtgrundstücke verwaltet – das ist schon außergewöhnlich ...

Funk: Es ist ein Vorteil für uns, dass unsere Vorfahren so weitsichtig gedacht haben. Dadurch sind wir in der Lage, ein solches Schützenfest zu feiern, wie wir es jetzt tun.

Schäfertöns: Allein durch die Mitgliedsbeiträge wäre das nicht möglich gewesen. Das muss man klar sagen.

Was erwartet die Besucher?

Funk: Im gastronomischen Bereich mehr Abwechslung als in der Vergangenheit – und das alles zu fairen Preisen. Wir haben erkannt, dass wir uns in den letzten Jahren immer mehr von den Bürgern entfernt hatten. Diesmal haben wir ausschließlich auf Gastronomie aus der Region gesetzt.

Schäfertöns: Wir freuen uns über alle Schleswiger, die das Schützenfest mit uns feiern wollen. Ab Sonnabend ist das Fest ja öffentlich. Alle sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen.

Funk: Mein Traum ist es, dass das Schützenfest so wie früher wieder zu einem richtigen Volksfest wird.