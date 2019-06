Fahrdorf : Ein Dorf mit Einkaufs-Oase

Das „M&M Center“ lockt Kunden aus der ganzen Region nach Fahrdorf. DM-Markt wird ein weiterer Ankermieter.

von Sven Windmann

17. Juni 2019, 18:19 Uhr

Fahrdorf | Es ist schon erstaunlich, was sich da in den vergangenen Jahren nur einen Steinwurf von der Stadt Schleswig entfernt entwickelt hat. In Fahrdorf, einem Ort mit nur knapp 2600 Einwohnern, ist ein Einkaufszentrum entstanden, das eine Strahlkraft weit über die eigenen Gemeindegrenzen hinaus besitzt: das „M&M Center“.

Entstanden ist es auf dem Gelände der ehemaligen Schlachterei Ernst Mundt KG, in der bis Anfang der 1990er Jahre jährlich bis zu 280.000 Schweine und 56.000 Rinder geschlachtet wurden. Nach dem Verkauf an die Firma Annuss ging es dann aber nach und nach bergab. Schließlich kaufte Investor Leif Tiedje um die Jahrtausendwende Gebäude und Areal und plante dort den Aufbau eines Einkaufszentrums.

Was zunächst schleppend begann, kam im Laufe der Zeit immer mehr in die Gänge. Mittendrin André und Antje Hetzel. Das Ehepaar übernahm im „M&M Center “ 2001 den Edeka-Markt, damals noch auf 700 Quadratmetern und mit zwölf Mitarbeitern. Die Entwicklung ihres Ladens steht längst symbolisch für den gesamten Komplex. Heute beschäftigt Edeka-Hetzel 56 Mitarbeiter auf einer Verkaufsfläche von 1200 Quadratmetern.

„Das ,M&M Center‘ hat mit mehreren Besitzerwechseln und Insolvenzen eine schwierige Geschichte hinter sich. Aber inzwischen haben wir es auf Kurs gebracht“, sagt Florian Kämereit. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Hamburger Firma „Alstertreu“, die das Fahrdorfer Einkaufszentrum im März 2018 übernommen hat. Dass es dort in der Vergangenheit Schwierigkeiten gegeben hat, lag laut Kämereit allein an den Besitzverhältnissen. „Die Geschäftsleute dort machen seit jeher einen sehr guten Job“, sagt er – und hebt dabei das Ehepaar Hetzel und ihren Markt hervor. „Die beiden sind dort schon die treibenden Kräfte“, sagt Kämereit. André Hetzel freut sich über das Kompliment. Ja, man setze auf ein individuelles und regionales Angebot. „Aber man ist immer nur so gut wie sein Team“, sagt er. Gleichzeitig betont er das „hervorragende Miteinander“ aller Mieter im „M&M Center“. Dazu gehört Aldi-Nord ebenso wie die Firma Wolff (Bürobedarf und Nähmaschinen), ein Getränkemarkt, ein Blumenladen, die Bäckerei Jaich oder auch zahlreiche Händler, die regelmäßig mit ihren Verkaufswagen auf dem Parkplatz stehen.

In diesem sieht Bürgermeister Frank Ameis auch den großen Pluspunkt des Einkaufszentrums. „Unser Pfund sind die 200 Stellplätze direkt an der Bundesstraße“, sagt er. Von diesen will künftig auch die Drogeriemarktkette DM profitieren. Sie wird als nächster großer Ankermieter spätestens im Juli ins „M&M Center“ einziehen. „Das erhöht die Attraktivität des Standortes noch weiter“, freut sich Kämereit, der das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sieht. Es gebe noch freie Flächen auf dem Grundstück, „die uns weitere Möglichkeiten eröffnen“. Das sei allerdings Zukunftsmusik. Jüngst wurde erst die Fassade des Hauptgebäudes erneuert, im September bekommt dann der nördliche Teil des Parkplatzes ein neues Pflaster verpasst.

„Es ist schon außergewöhnlich, dass ein Einkaufszentrum in einer so kleinen Gemeinde eine solche Strahlkraft hat“, sagt Florian Kämereit. Warum das so ist, darüber könne man nur spekulieren. „Klar, die Lage an der B76 ist super. Aber ohne das Engagement der ansässigen Kaufleute wäre auch das nicht viel wert. Wahrscheinlich macht die Kombination daraus den Erfolg des ,M&M Centers‘ aus.“