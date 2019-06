Bergenhusen : Ein buntes Programm beim Kinderfest

Nach den Wettkämpfen folgte ein Umzug durch das Dorf.

von shz.de

26. Juni 2019, 16:36 Uhr

Bergenhusen | Das diesjährige Kinderfest an der Grundschule Bergenhusen war wieder ein voller Erfolg. Der Förderverein der Grundschule hatte zusammen mit den Lehrern ein buntes Programm auf die Beine gestellt.

Die Kinder waren zusammen mit Eltern, Oma und Opa oder ihren Geschwistern in die Schule gekommen. Es galt, am Vormittag die Spiele erfolgreich zu absolvieren. Dabei konnten sich die Kinder wieder die Majestätswürden in den einzelnen Klassenstufen „erkämpfen“. Königinnen und Könige in den Klassenstufen wurden dabei: Maria Raddatz und Finn Neufeldt (Klasse 1), Lea Roß und Justin Beckmann (Klasse 2), Linja Dirks und Hussein Hamo (Klasse 3). Die Beste in der Klasse 4 war Königin Celina Kuhlmann mit ihrem König Momme Jöns. Danach ging es zum Umzug durch das Dorf.

Hinrich Börm hatte wieder seinen liebevoll restaurierten Oldtimertrecker mit Anhänger zur Verfügung gestellt. So wurden die Majestäten standesgemäß sitzend, voran mit dem Feuerwehrmusikzug Bergenhusen durch das Dorf geleitet. Hintendran schloss sich die große Schar der Mitschüler und deren Begleitung an. Das Nachmittagsprogramm mit Polonäse und lustigen Spielen brachte viel Spaß für die Kleinen. Die Verwandten ließen es sich beim Kaffeetrinken gut gehen. Der Auftritt der Kinder der Hip Hop Gruppe des TSV Bergenhusen war ein weiterer Höhepunkt. Schon Tradition hatte am Ende der große Abschlusskreis, bei dem alle noch einmal gemeinsam singen.