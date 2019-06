Schule in Schaalby : Ein bunter Abend und ein Kinderfest

Die Schüler präsentierten in der Sporthalle ihr Können.

18. Juni 2019, 18:17 Uhr

Schaalby | In der vollbesetzten Schaalbyer Turnhalle präsentierten die Schüler ihren Eltern, Nachbarn und Familienangehörigen einen bunten Mix aus Darbietungen. So trauten sich einige Kinder, musikalische Soli auf Schlagzeug und Klavier vorzutragen, andere sangen oder tanzten eigene Choreografien nach bekannten Melodien, fuhren Einrad, und die Musik-AG präsentierte ein Stück mit Ukulelen, Flöten und Gesang.

Gebannt lauschten die Besucher dem Zauberlehrling, den die dritte Klasse als Rap aufführte. Gekonnt führten zwei Viertklässler durch das Programm. Den Höhepunkt des Abends bildete das Musical „Jakobus Nimmersatt - Hände weg vom Donnerwald“ von Boy Lornsen, welches die vierte Klasse im Musikunterricht einstudiert hatte. Das besondere dieses Abends sei, dass das Programm zu großen Teilen von den Kindern selbst entwickelt wurde, so die Lehrerinnen. Die Gäste in der vollbesetzten Turnhalle waren begeistert. Am Tag darauf folgte das Kinderfest. Da die Eltern äußerst erfolgreich Spenden gesammelt hatten, konnten sich die Kinder über Einzelgeschenke in Form von Buchgutscheinen, aber auch über Gemeinschaftsgeschenke in Form von Buchpaketen und Sandspielzeug freuen.