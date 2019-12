Ein Blick auf Hamburg im Jahr 840 – Hightech macht es möglich

von Markus Lorenz

04. Dezember 2019, 12:52 Uhr

Hamburg | Ein Blick auf Hamburg, wie es vor 1200 Jahren aussah – bunt, lebendig und lehrreich. Hightech macht das neuerdings auf dem Domplatz möglich. Dort, wo im 9. Jahrhundert die Hammaburg als Keimzelle der Stadt stand, kann nun jeder per „Archäoskop“ auf Zeitreise ins Jahr 840 gehen. Das multimediale Gerät zeigt erstmals das Innenleben der Hammaburg, jedenfalls so weit Archäologen das aus ihren Erkenntnissen rekonstruieren können. Der historische Flashback ist für Nutzer kinderleicht und gratis. „Durch das Zusammenspiel von realer und virtueller Darstellung können die Besucher des Platzes die Geschichte der Stadt an Hamburgs Gründungsort neuartig erleben“, versprach Rainer-Maria Weiss, Landesarchäologe und Direktor des Archäologischen Museums Hamburg, gestern bei der Inbetriebnahme der unübersehbar in Magenta gehaltenen Säule.

Deren Handhabung fällt nicht schwer. Auf einem kleinen Bildschirm die Sprache einstellen – Deutsch oder Englisch – und schon startet ein gut dreiminütiger Film, den der Betrachter durch das Okular verfolgt. Die Säule ist höhenverstellbar und lässt sich um 360 Grad drehen, was dem Gast aus der Jetztzeit einen Rundumblick im Inneren der Hammaburg ermöglicht. Ein Sprecher erklärt Einzelheiten des Szenarios, dazu gibt es sehr kurze Erläuterungstexte. Eine gute Idee ist es auch, die Silhouetten derzeitiger Gebäude einzublenden – wie Elbphilharmonie und Rathaus. Das erleichtert die räumliche Einordnung.

Der Zeitreisende erkennt: Im 9. Jahrhundert war Hamburgs Wiege und Namensgeberin nicht mehr als ein unspektakulärer mittelalterlicher Dorfplatz mit Wiesen, Holzhäusern und Schweinen. An einem Elbarm liegt ein Schiff vertäut – man ahnt: Daraus wird einmal Deutschlands „Tor zur Welt“.

Finanziert wurde das Projekt mit 60 000 Euro von der „Stiftung Hamburg Verbundenheit“, einer Treuhandstiftung unter dem Dach der Bürgerstiftung Hamburg.