Freienwill : Eimündung Eckernförder Landstraße und Heidfelder Weg wird gesperrt

Die Bauarbeiten in Freienwill kommen planmäßig voran. Jetzt wird die Eimündung Eckernförder Landstraße und Heidfelder Weg gesperrt.

15. September 2019, 17:02 Uhr

Freienwill | Die Straßenausbauarbeiten in der Eckernförder Landstraße in der Ortsdurchfahrt von Freienwill (L 23) liegen im zeitlich vorgegebenen Rahmen. Nach der Sperrung vom Heidefelder Weg bis zur Schulstraße im ersten Bauabschnitt wird es in kommenden Woche eine neue Sperrung geben. Sie betrifft den Einmündungsbereichs an der Eckernförder Landstraße zum Heidefelder Weg.

Der erste Teilbauabschnitt bis zur Schulstraße bleibt weiterhin gesperrt, bis auch der Einmündungsbereich an der fertiggestellt ist. Das Passieren der Baustelle soll für Fußgänger und Radfahrer, wenn auch mit Behinderungen, weiterhin ermöglicht werden.