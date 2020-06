Corona und Jobs in Schleswig : Dunkle Covid-19-Wolken über dem Arbeitsmarkt

23000 Personen aus dem Kreisgebiet waren oder sind in Kurzarbeit. Gastgewerbe erholt sich langsam vom Lockdown.

von Sven Windmann

03. Juni 2020, 17:32 Uhr

Schleswig | Die Arbeitslosenstatistik des Monats Mai weist deutliche Schleifspuren der Coronakrise auf. So war die Arbeitslosigkeit in Schleswig im Mai um 27 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Die Zahl der arbeitslos gemeldeten Personen stieg um 623. Im Vergleich zum Vormonat ist der Anstieg weniger drastisch: „Nur“ 68 Personen mehr als im April waren im Mai arbeitslos meldet – ein Anstieg um 2,4 Prozent. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Arbeitslosigkeit im Mai üblicherweise saisonbedingt zurück geht, weil mehr Menschen im Gastgewerbe und zum Teil im Baugewerbe Arbeit haben. Die Arbeitslosenquote stieg von 6 (April) auf 6,3 Prozent (Mai).

Zahlen über Kurzarbeit in Schleswig liegen nicht vor, sie werden von der Agentur für Arbeit nicht erhoben. Doch es gibt Zahlen für den Kreis Schleswig-Flensburg. Demnach haben 1818 Betriebe Kurzarbeit für insgesamt 23.100 Personen angemeldet. Das entspricht rund 41 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Kreisgebiet. Besonders eklatant ist hier jedoch der Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum April und Mai 2019. Da hatten im Kreisgebiet sieben Betriebe Kurzarbeit für insgesamt 56 Mitarbeiten angemeldet, wie Birte Lehmpfuhl, stellvertretende Pressesprecherin der Agentur für Arbeit Flensburg, mitteilt.

Auch wenn keine belastbaren Zahlen vorliegen: Kurzarbeit gibt es nach wie vor auch in Schleswig. Betroffen hiervon seien vor allem Betriebe der Hotellerie und der Gastronomie. Aber auch der Einzelhandel sei betroffen, sagt Stefan Wesemann, Leiter der Schleswiger IHK-Geschäftsstelle. Und er wisse von einem Autohändler, der immer noch kurz arbeiten lasse. Doch tendenzielle gehe die Kurzarbeit .

Einen Silberstreif am Horizont sehen die Hoteliers der Stadt. Die Auslastung über Pfingsten sei „richtig gut“ gewesen, so Wesemann. Anders sehe es bei den Restaurants, Cafés und Gastwirtschaften aus. „Die erreichen ihren Umsatz je nach Wetter“, erklärt er. Sie würden derzeit 40 bis 80 Prozent ihres sonst üblichen Umsatzes machen. Einige Gastwirte haben die Möglichkeit, die Fläche ihrer Außengastronomie zu erweitern. So könne man mehr Gäste bewirten und gleichzeitig die geltenden Abstandsregeln einhalten; im Innenbereich sei dies nicht möglich. Deshalb habe das frühsommerliche Wetter über Pfingsten und danach den Gastwirten geholfen.

Insgesamt könne das Jahr 2020 bei den Betrieben des Gastgewerbes „nicht mehr gut werden“. Das seit Mitte März entstandene Loch werde man nicht mehr aufholen können.

Bisher jedoch kenne er keinen Betrieb, der das Handtuch wirft und aufgibt. Noch nicht, wie Wesemann betont. Mit einem Mix aus Soforthilfe, Kurzarbeitergeld, Steuerstundung, Sozialleistungsstundung und Krediten hätten es bisher alle Betriebe geschafft, am Leben zu bleiben.

Doch Wesemann glaubt, dass die wirklich harten Zeiten noch kommen. Er habe mit einem Betreiber von Zeltfesten gesprochen: „Der hat derzeit absolut nichts zu tun.“ Alle vier Mitarbeiter seien zu hundert Prozent in Kurzarbeit. Die Fixkosten für die Lagerung der technischen Ausrüstung etwa liefen aber weiter. „Wir hoffen, dass der Bund weitere Überbrückungshilfen für besonders betroffene Branchen gewährt.“ Da seien bis zu 50.000 Euro pro Monat im Gespräch; die Summe dürfe jedoch nicht die Fixkosten übersteigen.

Im Kreis Schleswig-Flensburg ist die Arbeitslosenquote im Mai von 5,3 (April) auf 5,6 Prozent gestiegen. „Da droht aber noch viel mehr“, ist Wesemann überzeugt.