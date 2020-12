Wirtschaft in Schleswig : Droht dem Stadtmarketing die Insolvenz?

CDU will vorerst mit 4000 Euro helfen. Absage des Weihnachtsmarktes sorgt für Einbußen.

02. Dezember 2020, 16:09 Uhr

Schleswig | Unter dem Lockdown leiden nicht nur Gastronomie und Handel, sondern auch das Stadtmarketing, das nicht zuletzt eine Interessenvertretung der Schleswiger Gewerbetreibenden ist. Mit der endgültigen Absage des Weihnachtsmarktes entfallen weitere fest eingeplante Einnahmen. Jetzt fordert die CDU, in den Haushalt für das kommende Jahr die vergleichsweise kleine Summe von 4000 Euro zur Unterstützung des Stadtmarketings einzustellen. Die Stadt ist mit 40 Prozent an der Stadtmarketing GmbH beteiligt; die anderen 60 Prozent teilen sich die „Schleswig-Paten“ sowie zusammen die Interessengemeinschaft Ladenstraße und die „Drachentöter“.

„Im schlimmsten Fall kann eine Insolvenz der Stadt Marketing Schleswig GmbH nicht ausgeschlossen werden“, mahnt Helge Lehmkuhl, CDU-Ratsherr und Vorsitzender des Hauptausschuss, im Antrag für die Ratsversammlung. „Die Nichtdurchführung des Weihnachtsmarktes führt auf Seiten der Stadt Marketing Schleswig GmbH zu einem Ausfall von eingeplanten Einnahmen in nicht unerheblicher Höhe. Dieser Ausfall ist unmittelbar liquiditätswirksam.“ Mit anderen Worten: Dieses Geld fehlt, um den beiden Mitarbeitern die Gehälter zu zahlen. Es ist die Hälfte des Betrages, mit dem das klaffende Loch im Budget des Stadtmarketings gestopft werden soll. Die andere Hälfte steuern die Wirtschaftsvertreter bei.

Im November und im Dezember sind Helge Schütze und seine Mitarbeiterin Sandra Pilkes in Kurzarbeit, geschätzt zu 50 Prozent. „Das rechnen wir am Ende ab“, so Schütze. „Das sind die Monate, in denen wir fast ausschließlich mit dem Weihnachtsmarkt zu tun hatten. Und der ist jetzt weg.“ Schon im Frühjahr, als die Pandemie auch im Norden Deutschlands Fahrt aufnahm, hatte Schütze den für Mitte Juli geplanten Wikinger-Triathlon abgesagt.

Eine Insolvenz habe er vorsorglich ins Spiel gebracht, damit man dem Stadtmarketing nicht am Ende eine Insolvenzverschleppung vorwerfen könne, so Schütze. Letztlich habe jedoch nie wirklich eine Zahlungsunfähigkeit gedroht.

Helge Lehmkuhl hält große Stücke auf das kleine Team des Stadtmarketings: „Das ist ein Glücksgriff für Schleswig. Die leisten verlässliche Arbeit und sind stets kompetente Ansprechpartner.“ Von daher sei es wichtig, dass man die Liquidität der Gesellschaft mit dem vergleichsweise kleinen Betrag sicher stellt.