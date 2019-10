Für Menschlichkeit und Solidarität : DRK Schleswig feiert im Waldschlösschen

Der DRK-Ortsverein Schleswig feiert im „Waldschlösschen“ sein 150-jähriges Bestehen.

Avatar_shz von Jan C. Weck

13. Oktober 2019, 13:55 Uhr

Schleswig | Der große Salon im „Hotel Waldschlösschen“ ist festlich hergerichtet und etwa 150 Gäste sind gekommen. Denn es gibt etwas zu feiern: Der DRK-Ortsverein Schleswig wird im Oktober 150 Jahre alt. Christian Fricke, der nun schon seit zehn Jahren der Vorsitzende ist, hat die Ehre, seine zahlreichen Gäste zu begrüßen und den Abend zu eröffnen. Dabei wirft einen Blick zurück auf die Geschichte und die lange Tradition des ehrenamtlichen Vereins. „Damals wie heute geht es darum, Menschlichkeit zu zeigen und dort zu helfen, wo es am dringendsten nötig ist“, sagt Fricke. Immer sei die praktische Arbeit des Ortsvereins und des Roten Kreuzes ein Beitrag zum friedlichen Zusammenleben.

Jan C. Weck

Zu den prominenten Besuchern und Rednern gehört auch DRK-Landespräsident Georg Gorrissen, der eine Urkunde zum Jubiläum überreicht. „Es war schon immer unsere Aufgabe, die Not der Menschen zu sehen und zu lindern, so wie es unser Schleswiger Verein auf beeindruckende Art gemacht hat“, berichtet er. Dabei hebt er auch die besondere Leistung der Frauen hervor, die vor allem in den ersten Jahren nach der Gründung die meiste Arbeit verrichteten. Gerade bei der Versorgung der Kriegsversehrten hätten sie die größere Last getragen und enorme Hilfe gespendet. Der Blick auf die Gegenwart stimmt Gorrissen nachdenklich. „Es gibt einen Trend der Entsolidarisierung, der den Idealen des Roten Kreuzes elementar entgegen steht“, konstatiert er. Es sei deshalb an der Zeit, „tradierte Dinge zu hinterfragen“ und kreativ zu sein, um junge Menschen zu erreichen. Nur so lasse sich die kommende Generation für ehrenamtliches Engagement gewinnen. Doch überwiegt bei Gorrissen der Optimismus, dass dies gelingen wird.

Geschäftsführer Kai Schmidt und der Vorstandsvorsitzende Harald Krabbenhöft überreichen im Namen des DRK-Kreisverbandes und aller zugehörigen Ortsvereine eine Ehrentafel zum 150-jährigen Bestehen. Dabei sagt Krabbenhöft, dass gerade mit Blick auf das aktuelle Weltgeschehen der Einsatz des DRK für Mitmenschlichkeit nicht hoch genug geschätzt werden könne und nötiger sei denn je.

Jan C. Weck

Eine Menge Schwung und Stimmung bringt zwischen den Reden die Seniorentanzgruppe aus Nübel in den Raum. Die Tänzerinnen des dortigen Ortsvereins sind alle älter als 60 und tanzen in ihren Trachten zu volkstümlichen Liedern. Dabei dürfen alle Gäste mitklatschen.

Für die Zukunft erhoffen sich alle Redner des Abends, dass der Schleswiger Ortsverein so verwurzelt in der Gesellschaft bleibt wie bisher und noch mehr Unterstützer gewinnt. Derzeit gibt es 350 Mitglieder, von denen sich etwa 60 aktiv beteiligen. Zu den vielseitigen Angeboten gehören neben der Seniorenarbeit und dem Sanitätsdienst auch Gesundheits-, Familien- und Erste-Hilfe-Kurse.