Ellingstedt : DRK-Ortsverein und die Theatergruppe verteilen ab Dienstag Masken

Gemeinsam haben die Mitglieder Mundschutze für die Ellingstedter genäht.

Avatar_shz von shz.de

27. April 2020, 14:13 Uhr

Ellingstedt | In einer Gemeinschaftsaktion der Theatergruppe Ellingstedt und des DRK-Ortsvereins haben die Mitglieder in der vergangenen Woche fleißig genäht. Dabei haben sie jede Menge Masken in verschiedenen Variationen, Größen, Muster und Farben hergestellt. Und das Beste: Die Masken werden kostenlos an alle Ellingstedter Bürger verteilt – zumindest an die, die möchten und noch Bedarf haben.

Die Idee kam der Theatergruppe, die das Material besorgte und den Stoff und Gummibänder sponserte. Die Näherinnen kamen vom DRK-Ortsverein Ein Anruf genügte und schon standen die ersten Näherinnen bereit. Innerhalb von wenigen Tagen wuchs ihre Zahl auf zehn an, Stoffspenden ergänzten die angeschafften Materialien.

Wir können absolut nicht einschätzen, wie groß der Bedarf noch ist bei unseren Bürgerinnen und Bürgern ist, aber das werden wir ja spätestens am Dienstagabend sehen. Bernd Falkenhagen (Ellingstedter Theatergruppe)

„Eine tolle Idee und dann noch so schnell umgesetzt, ich bin begeistert“, sagt Bürgermeisterin Petra Bargheer-Nielsen, die zusätzlich auch noch an die Aktion „Brot für Ellingstedt“ erinnern möchte. Bei der örtlichen Bäckerei Meggers kann täglich bis 17 Uhr eine Bestellung abgegeben werden, um die Waren dann, verteilt durch die Gemeindevertretung, am folgenden Tag um 8.30 Uhr in Empfang nehmen zu können. In Ellingstedt rückt man in dieser Zeit zusammen.

Für jeden Haushalt zwei Exemplare

Die Masken werden am Dienstag von 10 bis 13 Uhr und noch einmal von 19 bis 19.30 Uhr verteilt. Für jeden Haushalt gibt es vorerst zwei Exemplare an der Mehrzweckhalle. Dort wird ein Stand aufgebaut. Erst einmal solange der Vorrat reicht. Bei einem Mehrbedarf werden wieder einige Nähmaschinen anfangen zu rattern.