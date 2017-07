Der DRK-Kreisverband bietet am Mittwoch, 12. Juli, in der Zeit von 14 bis 16.30 Uhr eine Info-Veranstaltung für Mutter-Kind-Kuren und Vater-Kind-Kuren im Familienzentrum St. Jürgen, Am Brautsee 8, in Schleswig an. Es wird eine kostenlose Kinderbetreuung angeboten. Anmeldung unter Telefon 0 46 21/ 53 72 814 erbeten.

von Hannes Harding

erstellt am 06.Jul.2017 | 16:25 Uhr