Schleswig : Drillinge bei den Seeadlern

Die Greifvögel am Burgsee ziehen erstmals drei Jungtiere auf. Zurzeit gibt es beste Voraussetzungen zum Beobachten.

von Sven Windmann

23. April 2018, 07:00 Uhr

Von einer Sensation will Andreas Rau dann doch nicht sprechen. Zumindest aber sagt er, dass es „äußerst selten“ sei, wenn Seeadler gleich drei Jungvögel großziehen. Und genau das passiert gerade auf dem Horst am nordwestlichen Ufer des Burgsees von Schloss Gottorf. Dort hat das Schleswiger Adler-Paar, das sich hier vor fünf Jahren niederließ, erstmals ein hungriges Trio zu versorgen.

„Es ist jetzt das vierte Mal, dass die Vögel Nachwuchs bekommen haben. Vor zwei Jahren waren auch schon drei kleine Adler geschlüpft, aber davon ist einer bereits nach wenigen Tagen verstorben“, sagt Andreas Rau. Diesmal aber sehe es deutlich besser aus. Denn die drei Miniadler sind bereits alle über drei Wochen alt. „Die Chance, dass sie es schaffen, ist damit ziemlich gut“, sagt er.

Gemeinsam mit Friedrich Neujahr teilt sich Rau, Archäologe auf Schloss Gottorf, die Aufgabe als Schleswiger Adlerbetreuer und beobachtet die Greifvögel fast täglich. Inzwischen sind die beiden echte Experten geworden, regelmäßig übermitteln sie ihre Beobachtungen der Projektgrupppe Seeadlerschutz Schleswig-Holstein.

Dort nimmt man zurzeit also überwiegend positive Nachrichten aus Schleswig entgegen. Hatte man mit jeweils zwei Jungvögeln in den vergangenen drei Jahren schon über dem Schnitt bei der Seeadler-Geburtenrate im Land gelegen (1,3), konnte das Paar vom Burgsee diesmal noch einen drauflegen. „Drei Jungvögel. Das kommt nur bei drei, vier Prozent der Tiere vor. Das ist eine echt gute Zahl“, sagt Rau, der den Bruterfolg auf mehrere Faktoren zurückführt. Einerseits würden die Adler in ihrem Horst am Burgsee in Ruhe gelassen. Andererseits sei ihr Jagdrevier offenbar sehr gut. „Trotz des Fischsterbens im letzten Jahr scheint das Angebot im See noch auszureichen. Außerdem sieht man die Adler auch oft in Richtung Schlei und Selker Noor fliegen“, sagt Rau, der nun mit Spannung auf den Sommer blickt. Denn: In diesem Jahr ist die erste Brut des Schleswiger Seeadlerpaares vier Jahre alt. „Dann sind sie geschlechtsreif und suchen oft in der Nähe von dem Ort, wo sie aufgewachsen sind, ein eigenes Revier.“ Ob sie eventuell auch ihre Eltern vertreiben, um selbst am Burgsee heimisch zu werden? „Das kann passieren“, sagt Rau, „aber ich denke nicht, dass es so kommen wird.“

Auch wenn er die Tiere bereits seit Jahren intensiv beobachtet, sei die Faszination daran noch immer nicht verloren gegangen. Dazu trage auch die Lage des Horstes bei, der direkt gegenüber des Schlosses liegt. „Ich behaupte, dass dies der beste Beobachtungsort für Seeadler in ganz Schleswig-Holstein ist“, sagt Rau, der immer wieder auf Besucher trifft, die extra wegen der Greifvögel nach Schleswig kommen.

Im Moment sei übrigens die beste Zeit, um die beeindruckenden Tiere zu beobachten. Denn einerseits sind die Elternvögel ständig unterwegs, um die drei hungrigen Mäuler zu stopfen. Entsprechend oft fliegen sie zum Horst oder brechen von dort aus zur Jagd auf. Andererseits haben die Bäume noch nicht so viele Blätter, dass sie die Sicht versperren.

Wer die Adler beobachten und dazu noch die nötigen Informationen haben möchte, ist am 13. Mai beim „Gottorfer Landmarkt“ am Stand der Projektgrupppe Seeadlerschutz direkt am Ufer des Burgsees willkommen.