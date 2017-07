Norderstapel : Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

vergrößern 1 von 1 Foto: Iwersen 1 von 1

Am Mittwoch gegen 12.30 Uhr kam es auf der B 202 zwischen Norderstapel und Erfde zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Menschen verletzt wurden. Der Fahrer eines aus Richtung Erfde kommender VW Polo verlor nach ersten Ermittlungen der Polizei hinter einer Linkskurve am „Twiebarg“ auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Nissan SUV zusammen.

Die Fahrzeuginsassen hatten Glück im Unglück: Die Airbags in beiden Fahrzeugen verhinderten offenbar Schlimmeres, so dass alle drei Unfallbeteiligten mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert wurden. Aufgrund eines parallel verlaufenden Einsatzes war der in Norderstapel stationierte Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes nicht vor Ort. Eingesetzt waren somit neben zwei Rettungswagen aus Dithmarschen ein weiterer Rettungswagen aus dem Kreis Nordfriesland. Polizeibeamte der Station in Erfde sicherten die Unfallstelle und forderten neben der Straßenmeisterei auch die Freiwillige Feuerwehr Norderstapel an die Unfallstelle an, um ausgelaufene Betriebsstoffe aus den Unfallwagen aufzunehmen. Der Verkehr konnte während der Rettungs- und Bergungsarbeiten einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.