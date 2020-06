Domschule, „Bruno“ und BBZ : Drei Millionen Euro für Schulen in Schleswig und Kappeln

Bildungsministerin Karin Prien überreichte am Montag Förderbescheide für drei Bildungseinrichtungen.

von Sven Windmann

08. Juni 2020, 17:45 Uhr

Schleswig | An solche Besucher kann man sich gewöhnen. „In meiner noch kurzen Amtszeit waren Sie bereits drei Mal hier in Schleswig, und immer hatten Sie Förderbescheide im Gepäck“, sagte Bürgermeister Stephan Dose am Montag in Richtung von Karin Prien. Das könne gerne so bleiben. Erst recht, weil das Geschenk, das die Bildungsministerin diesmal mit an die Schlei gebracht hatte, besonders groß war: Denn drei Schulen können sich über eine finanzielle Unterstützung durch Land und Bund von insgesamt rund 3,3 Millionen Euro freuen.

„Das ist ein guter Tag für Schleswig“, meinte dann auch Bernd Nissen, Leiter der Bruno-Lorenzen-Schule. Dorthin war die Ministerin am Morgen zur offiziellen Übergabe der Förderbescheide gekommen. Ebenso wie Vertreter der Domschule und des Berufsbildungszentrums (BBZ), die wie die „Bruno“ mit Fördergeldern bedacht werden.

Der größte Betrag geht an die Bruno-Lorenzen-Schule

Konkret erhält die Stadt Schleswig als Schulträger für Sanierungsmaßnahmen an ihrer Gemeinschaftsschule Mittel in Höhe von 1,6 Millionen Euro aus dem Landesförderprogramm „Impuls 2030“. Ein willkommener Zuschuss für eine Gesamtinvestition von rund 7,5 Millionen Euro, die eingeplant ist, um den 50er-Jahre Bau energetisch auf Vordermann zu bringen. Unter anderem sollen das Dach erneuert, die Fenster ausgetauscht und mehrere Fachklassen saniert werden. Zudem werden die Fassade ausgebessert, die Heizung ertüchtigt, mehrere Decken gedämmt und die Trinkwasserleitungen erneuert. „Wenn wir den geplanten Anbau an die Schule dazurechnen, stecken wir in den kommenden Jahren rund zehn Millionen Euro in die Bruno-Lorenzen-Schule“, betonte Dose. Wenn man sich dazu die finanzielle Lage der Stadt vor Augen führe, „kann man sich vorstellen, dass wir uns über jede Hilfe freuen.“ Gleichzeitig sei es auch ein gutes Signal nach draußen, „dass wir gerade jetzt, in diesen schwierigen Zeiten, weiter in unsere Schulen investieren“.

Das nämlich gilt auch für die Domschule, deren Sporthalle umfangreich saniert werden soll. Hierfür sind gut zwei Millionen Euro eingeplant. Aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Bundes (II) wird etwa die Hälfte davon übernommen. Unter anderem soll die Halle einen neuen Boden bekommen, zudem sollen die Sanitäranlagen saniert, eine zusätzliche Kabine gebaut und die Fenster erneuert werden. Mit dem Beginn der Umbauarbeiten rechnet Schulleiter Paul Auls in den Osterferien 2021.

Aber nicht nur die Stadt freut sich über Fördergelder, sondern auch der Kreis, als Träger des BBZ. Mit Bundesgeldern in Höhe 610.000 Euro soll der Altbau der BBZ-Außenstelle in Kappeln saniert werden. Entsprechend „herzlich“ fiel der Dank von Landrat Wolfgang Buschmann aus.

Ministerin verteidigt Schulöffnungen - mahnt aber auch

Er begrüßte gleichzeitig, dass die Schüler auch kreisweit jetzt wieder in die Schulen gehen können, betonte aber: „Diesen Schritt können wir angesichts der guten Entwicklung bei den Corona-Zahlen jetzt wagen. Aber es geht nach wie vor darum, die medizinische Infrastruktur nicht zu überlasten.“ Jeder für sich sei deshalb gefordert, sich an die Regeln zu halten. Die Ministerin hatte vorher bereits in dieselbe Kerbe geschlagen. „Es geht bei den Schulen nicht nur um das Lernen, sondern auch um die persönlichen Kontakte. Schüler brauchen auch ihre Mitschüler und ihre Lehrer“, sagte Prien, die aber gleichzeitig mahnte: „Wir öffnen die Schulen nach wie vor unter Pandemie-Bedingungen, bis es endlich einen Impfstoff gibt.“ Mit den Schulschließungen ab März habe man Zeit gewinnen wollen, um eine Überlastung der Krankenhäuser zu verhindern. „Das ist uns gelungen, jetzt aber ist die Abwägung eine andere“, sagte sie. Auch wenn man sicherlich nicht garantieren könne, dass sich keine Schüler mit dem Corona-Virus anstecken.