Landesstraße 44 bei Idstedt : Drei Jahre Streit um Straßensanierung

von Gero Trittmaack

erstellt am 22.Sep.2017 | 12:00 Uhr

Dieses Jubiläum wird mit Sicherheit nicht gefeiert: Im Oktober ist es nun drei Jahre her, dass die Landesstraße 44 zwischen Wilhelmslust und Idstedtkirche von Grund auf saniert wurde. Die Autofahrer freuten sich damals noch, denn die viel befahrene Strecke bei Schleswig war im Laufe der Zeit zu einer üblen Rumpelpiste verkommen. Die Freude aber hielt nicht lange an, denn wirklich fertig ist die Straße immer noch nicht. Sichtbarer Beleg: Auch nach drei Jahren gibt es noch keine Fahrbahnmarkierungen – und das ist sogar ein Sicherheitsrisiko, wie Hilke Richardsen vom Service-Betrieb Straßenbau beim Kreis Schleswig-Flensburg einräumt: „Es handelt sich um eine kurvige Strecke, die durch ein Waldgebiet führt. In der bevorstehenden Jahreszeit mit Regen und möglicherweise Nebel könnte die Orientierung ohne Markierungen schwieriger werden.“

Hintergrund des Dilemmas sind Unstimmigkeiten zwischen dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr auf der einen und der Baufirma auf der anderen Seite. Unstrittig ist, dass auf den kompletten drei Kilometern Länge der Verbund zwischen Trag- und Deckschicht fehlt. Das haben Laboruntersuchungen von Bohrkernen ergeben. Die Abnahme der Arbeiten wurde verweigert, seitdem wird gestritten. Der Kreis als Bauträger besteht auf auf einer neuen Deckschicht, das Unternehmen will bestenfalls nachbessern. Trotz einiger Verhandlungsrunden wurde bisher keine Einigung erzielt. Der Landesbetrieb behielt zwar einen Teil der Bezahlung ein, aber auch dieses Druckmittel führte bisher nicht zu einer Einigung. Wie lange es dauert, bis der Streit vor Gericht ausgetragen wird, ist bislang unklar.

Nach Auskunft von Hilke Richardsen sind solch langwierige Fälle die Ausnahme. „Natürlich gibt es immer mal wieder Beanstandungen, aber die lassen sich in aller Regel schnell aus der Welt schaffen. Aber eben nicht immer. Und die Leidtragenden sind in diesem Fall die Autofahrer, die noch einen Herbst und einen Winter ohne die so wichtigen Markierungsstreifen auskommen müssen.

Die Sanierung der Straßen war in den vergangenen Jahrzehnten vor allem durch fehlende Mittel ins Stocken geraten. Es wurde einfach zu wenig Geld zur Verfügung gestellt, um Kreis- und Landesstraßen in einen erträglichen Zustand zu versetzten. Doch nun tun sich andere Probleme auf. Hilke Richardsen erklärt diese am Beispiel der Verbindung zwischen Erfde und Bergenhusen. Geld für die Sanierung war vorhanden, auf die europaweite Ausschreibung allerdings gab es kein einziges Angebot. „Ein Zeichen dafür, dass die Bauunternehmen zurzeit ausgelastet sind“, wie Hilke Richardsen vermutet. Nun soll es eine neue Ausschreibung geben – verbunden mit der Hoffnung, dass die Arbeiten im April nächsten Jahres beginnen können.

Die vergebliche Suche nach einer Baufirma im Kreis Schleswig-Flensburg ist beileibe kein Einzelfall, wie Harald Haase als Sprecher des Kieler Verkehrsministeriums bestätigt. „Es ist zunehmend zu beobachten, dass wir auf einzelne Ausschreibungen von Straßenbauarbeiten entweder gar keine Angebote bekommen oder nur einzelne Unternehmen sich melden, die Fantasiepreise aufrufen, die wir ablehnen müssen. So geschehen für die Bundesstraße 76 bei Eckernförde oder für die A 21. „Geld ist zurzeit nicht mehr das Problem“, sagt Haase. Das Land stelle in den nächsten Jahren jeweils 90 Millionen Euro für die Instandhaltung und Erneuerung von Landesstraßen zur Verfügung – das sei viermal so viel Geld wie bisher. „Aber es gibt erkennbare Probleme, das Geld in Form von Asphalt auf die Straßen zu bringen.“

Als Vorwurf an die Unternehmen will der Sprecher des Verkehrsministeriums diese Aussage aber nicht verstanden wissen. Im Gegenteil – in den vergangenen Jahren mit sehr viel niedrigerem Investitionsvolumen hätten sich die Firmen auf die Situation eingestellt. Inzwischen fließt nicht zuletzt wegen der florierenden Steuereinnahmen wesentlich mehr Geld – offenbar so viel, dass die Straßenbauer nicht alle Aufträge erfüllen können. Die Autofahrer müssen sich also weiterhin in Geduld üben.