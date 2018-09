In der „Heimat“ : Drei Chöre begeistern beim „Schlei-Hearing“

Das vierte Schleswiger „Schlei-Hearing“ kam beim Publikum sehr gut an. Gast-Formationen aus Lübeck und Berlin waren auf der Bühne.

von Hans-Peter Scheibel

30. September 2018, 18:45 Uhr

Einen Mix aus hartem Sound, Wohlklang und flott skandierten Rhythmen bekamen die begeisterten Zuhörer beim 4. Schleswiger „Schlei-Hearing“ auf die Ohren. Drei Pop-Chöre wetteiferten am Sonnabendabend in der „Heimat“ mit klaren Stimmen, präziser Tonfolge und ausdrucksstarker Interpretation um die Gunst des Publikums. Der ausrichtende „ChorColores“ mit Dirigent Björn Mummert von der Kreismusikschule Schleswig-Flensburg hatte zwei weitere renommierte A-cappella-Ensembles eingeladen: Die Lübecker Formation „Fanjazztic“ und den Chor „Klangwerk 306“ aus Berlin.

Der Vergleich der Festivalgruppen – das sei gleich anfangs festgestellt – ging eher unentschieden aus. Denn jeder der Pop-Chöre bot ein eigenes Flair, bestimmte tonkünstlerische Eigenheiten und je ein spezielles Konzept. Daher konnten alle drei im wohlwollenden bis frenetischen Beifall des Publikums baden.

Zu Beginn setzte „ChorColores“-Mitglied Jochen Kybelka die Wegmarke für das Konzert, indem er Björn Mummert mit dem Satz zitierte: „Nicht der Stil ist entscheidend für die Qualität einer Musik, sondern die Liebe, mit der sie gemacht wird.“ Den Bewies trat Mummert, der auch Komponist und Kulturpreisträger der Stadt Schleswig ist, mit seinem Gesangsensemble sogleich an – und interpretierte mit seinen knapp 30 Sängerinnen und Sängern „Happy Together“ von „The Turtles“. Und sogleich wippten bei den Besuchern die Füße im Rhythmus mit. Der Chor hatte die Dynamik zwischen laut und leise gut herausgearbeitet und interpretierte den Song mit homogenem Stimmeinsatz. Zum weiteren Programm gehörten Ohrwürmer wie „Sound of Silence“ (Simon and Garfunkel) und „God Day Sunshine“ (The Beatles). Die Interpretation von „As Time Goes by“ (Herman Hupfeld) ließ bei den Älteren die Erinnerung an den Film „Casablanca“ mit Ingrid Bergmann und Humphrey Bogart aufkommen.

Die Gruppe „Fanjazztic“ aus Lübeck überraschte mit einem deutschen Volkslied. „Wenn ich ein Vöglein wär“ (Text: Johann Gottfried Herder, Musik: Johann Friedrich Reichardt). Ein jazziges Arrangement ließ den Protagonisten gleichsam ohne Flügelschlag durch die Lüfte segeln, die hohe Transparenz der Stimmen kam dabei eindrucksvoll zur Geltung. Auf die Playlist des sehr qualifizierten und mit gut besetzten Stimmlagen ausgestatteten Ensembles hatte Dirigent David Hoffmann unter anderem „The Same Things“ (Jamie und Ben Cullum), „Pass Me the Jazz“ (RealGroup) und „Nature Boy“ (Eden Ahbez) gesetzt. Bei letzterem Stück lieferte die Gruppe eine humordurchdrungene Interpretation, die mit ihrem perfekten Klang an die legendären „Swingle Singers“ denken ließ.

„Nicht nur Musik hören, sondern auch sehen“ ist die Leitidee der Chorformation „Klangwerk 306“ aus Berlin. Die Sängerinnen und Sänger haben nämlich mit Anne Grabowski eine Performance-Trainerin, die ihre Auftritte auch szenisch gestaltet. Außerdem hat Leiterin Lili Sommerfeld die bis zu zehnstimmigen Arrangements selbst geschrieben. Schon der Auftrittsong „Green Light“ (Lorde) ließ aufhorchen: Ein dichter, zugleich durchscheinender und gesangstechnisch perfekter Klang, gepaart mit zunächst zurückhaltender Choreographie füllte den Saal. Bei „Bulletproof“ zog der Berliner Pop-Chor alle Register seines Könnens. Mit Beat-Box unterlegt sah man den Akteuren an, dass für sie Singen eine besondere Art der Selbstverwirklichung ist. Den fulminanten Höhepunkt des Programms bildete ein Medley aus vielen bekannten Popsongs; die Zuhörer klatschten und gingen im Rhythmus genauso mit wie die swingende Dirigentin.

Die etwa 300 Besucher waren begeistert und verlangten nach Zugaben. Die Schleswigerin Helga Asmussen favorisierte die Gruppe „Klangwerk 306“. „Dieser Chor hat mir am besten gefallen“, erklärte sie. Alle drei Chöre hätten jedoch „gut miteinander korrespondiert“ und es sei „eine rundum gut gelungene Veranstaltung gewesen“. Irmi und Geert Kubovcsik aus Schleswig sind „große Anhänger der Schlei-Hearings“, sagten sie. „Wir waren bei allen vier dabei und finden es fantastisch.“