„Open Dör“ in Norderbrarup : Dreharbeiten in der Kirche

Norderbraruper Verein organisiert Veranstaltungen im Dorf – im August steht ein Opernkonzert an.

15. März 2020, 17:41 Uhr

Norderbrarup | Auch wenn der im Februar neu gegründete gemeinnützige Verein Open Dör aus Norderbrarup seine geplanten Veranstaltungen aufgrund der aktuellen Situation im März ausfallen lassen muss, so gehen die Vorbereitungen für die zukünftigen trotzdem weiter.

Alle Vorstandsmitglieder von „Open Dör“ leben in Norderbrarup und bringen ein Talent mit ein, um gemeinsam jeden Monat ein kulturelles Event in Norderbrarup, das die Menschen zusammenbringen und für Freude und Erweiterung des Horizontes sorgen soll, anzubieten. Auf der Webseite www.opendoer.de sind die Veranstaltungen und alle Mitglieder mit Angabe ihrer Motivation zu finden. Derzeit ist allerdings auch hier nicht klar, wann die geplanten Abende überhaupt wieder stattfinden können und dürfen.

Trotzdem drehte die zweite Vorsitzende Barbara Schüßler zusammen mit Liza Steinbock (23) am Sonnabend einen Trailer für ein Opernkonzert, das im August stattfinden soll. Liza Steinbock ist in Schleswig geboren und aufgewachsen, ein Teil ihrer Familie wohnt in Norderbrarup. Eigentlich sei ihr Hobby von Kindesbeinen an die Schauspielerei gewesen, erzählte sie. „Mein Gesangstalent entdeckte ich erst spät, mit 15 Jahren. Meine Mutter schrieb mich bei einem Musical-Casting bei der Rock Pop Academy in Schleswig ein. Dort bekam ich dann auch Musikunterricht“, berichtete Liza Steinbock von den Anfängen. Nach der Schule hat sie dann ein Freiwilligenjahr beim Schleswig-Holsteinischen Landestheater absolviert. Dort ist sie auf Jorge Alberto Martinez getroffen, der sie intensiv im Gesang unterrichtete. „Mit dieser Ausbildung konnte ich dann in die Aufnahmeprüfungen gehen und bekam einen Studienplatz für klassischen Gesang und Musiktheater an der Universität für Künste in Berlin“, erklärte sie stolz. Inzwischen ist sie im siebten Semester und plant, ihren Master zu machen – am liebsten in Kopenhagen oder Wien.

Im August kommt sie aber zunächst als Sängerin in die Noderbraruper Kirche. „Am meisten freue ich mich, dass meine Oma aus Norderbrarup endlich mal dabei sein kann, denn nach Berlin kann sie ja nicht kommen“, sagte sie.

Als Fernsehproduzentin mit eigener Produktionsfirma ist Barbara Schüßler Profi und freut sich, dem Verein mit ihrem Knowhow zur Verfügung stehen zu können. Während der Dreharbeiten standen den vier Zuschauern Tränen in den Augen, als Liza Steinbock, in Jeans und Pulli völlig natürlich wirkend, plötzlich anfing zu singen. Da die unter Renovierung stehende Kirche aktuell noch vollends leer ist, hallte es zusätzlich natürlich ganz besonders. Wer einen kleinen Vorgeschmack auf Liza Steinbocks Können bekommen möchte, der kann sich den Kurzfilm in Kürze auf der Webseite des Vereins anschauen.