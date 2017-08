Nach den Wikingertagen : Drainage für die Königswiesen?

vergrößern 1 von 1 Foto: jEnsen 1 von 1

Die Spuren des Wochenendes sind nicht zu übersehen. Der Rasen auf den Königswiesen präsentiert sich nach den Wikingertagen in einem erbärmlichen Zustand. Der Dauerregen am Sonnabend verwandelte das Festgelände in eine Seenlandschaft. „Es ist eine Matsche wie in Wacken“, beschreibt es Wikingertage-Veranstalter Kaj-Uwe Dammann. Er wird heute mit Mitarbeitern der Stadtverwaltung über das Gelände gehen und die Schäden begutachten. Dabei hofft Dammann, dass die Rasenfläche sich zu großen Teilen von selbst regenerieren wird. „Die Schäden sind nicht das Hauptproblem. Viel gravierender ist, dass man eine solche Fläche den Besuchern nicht zumuten kann“, sagt er. Dammann spricht von einer extrem dichten Bodenschicht unter der Grasnarbe, die dort offenbar im Zuge der Vorbereitungen für die Landesgartenschau 2008 eingebracht worden war. Sie verhindere nun, dass das Regenwasser abfließen oder versickern kann. Bürgermeister Arthur Christiansen kündigte schon während der Wikingertage an, an einer Lösung zu arbeiten.

Es ist nicht das erste Mal, dass Regenwetter die Veranstalter eines Großereignisses auf den Königswiesen Probleme bereitet. Besonders dramatisch war die Lage nach dem ersten Baltic Open Air (BOA) mit Joe Cocker vor sechs Jahren. BOA-Macher Daniel Spinler zog damals die Konsequenzen und kehrte den Königswiesen den Rücken, zumal er selbst dafür aufkommen musste, die Schäden zu beseitigen. Ein Glücksburger Event-Manager verlegte wenig später ein eigentlich für die Königswiesen geplantes Ina-Müller-Konzert sicherheitshalber nach Eckernförde.

Nach diesen Ereignissen begannen im Rathaus die Planungen dafür, ein funktionierendes Entwässerungsystem zu schaffen. Der damalige Bürgermeister Thorsten Dahl wollte schnell reagieren und schrieb 138 000 Euro für ein Drainagesystem in den Haushaltsentwurf für 2012. Vorgesehen war, Teile der Fläche mit Schotterrasen zu befestigen und ein enges Netz von Schlitzen zur Entwässerung über die Königswiesen zu ziehen. Der Finanzausschuss lehnte das seinerzeit ab. Eines der Argumente: Die strengen Förderrichtlinien der Kieler Landesregierung für die Gartenschau ließen in den folgenden Jahren ohnehin nur eine begrenzte Zahl von kommerziellen Veranstaltungen auf den Königswiesen zu, zudem stehe auf der Freiheit ein großes Alternativ-Gelände zur Verfügung.

Das jedoch ist inzwischen zu großen Teilen bebaut und soll in den kommenden Jahren noch weiter bebaut werden. Dammann verweist zudem darauf, dass nicht nur Großereignisse unter den Bodenverhältnissen leiden. So hätten auch schon Vereine ihre Kinderfeste absagen müssen, weil der Rasen auf den Königswiesen einfach zu aufgeweicht war.

von Ove Jensen

erstellt am 15.Aug.2017 | 12:25 Uhr