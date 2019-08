Serien: Schleswiger Köpfe : Dr. Ernst Suadicani – „selbstloser, gerechter Helfer“

Auch der Enkel des berühmten Carl Ferdinand Suadicani machte als Arzt auf sich aufmerksam.

05. August 2019, 15:59 Uhr

SCHLESWIG | Er führte eine jahrhundertlange Familientradition fort – Ernst Suadicani entschied sich wie viele seiner Vorfahren für den Beruf des Mediziners. In Schleswig avancierte er zum amtlich bestellten Kreisphysikus, ein Amt, das er 34 Jahre bekleidete. Als Dank dafür wurde ihm der Ehrentitel eines Geheimen Medizinalrats angetragen. Er führte im Lollfuß eine große Arztpraxis und erwies sich dabei „als selbstloser, gerechter Helfer, der in stets sich gleichbleibender Liebenswürdigkeit den Wohlhabenden wie den Armen betreute“, wie ein Chronist festhielt.

Geboren wurde er am 3. Februar 1840 in Schleswig als Sohn von Carl Ferdinand Suadicani, ebenfalls Mediziner und Physikus, eine Art Amtsarzt. Sein Großvater war Carl Ferdinand Suadicani sen., einer der bedeutendsten Ärzte seiner Zeit in Schleswig-Holstein, Leibarzt des dänischen Königs Friedrich VI. und Initiator der auf dem Stadtfeld in Schleswig 1820 eröffneten „Irrenanstalt“, der ersten reinen psychiatrischen Klinik im deutschsprachigen Raum. Nach ihm ist die Suadicanistraße benannt.

Von 1864 bis 1870 besuchte Ernst Suadicani die Domschule und studierte danach Medizin in Kiel. Während des deutsch-französischen Krieges 1870/71 diente er als Freiwilliger mit der Waffe und kehrte im Herbst 1870 nach Kiel zum Studieren zurück. 1873 bestand er die ärztliche Vorprüfung. Nach dem abgeschlossenen Studium sammelte er praktische Erfahrungen als Assistenzarzt bei dem berühmten Chirurgen Johann Friedrich August von Esmarch in Kiel und als Volontärarzt an der „Irrenanstalt“ in Schleswig. 1878 ließ er sich als selbstständiger Allgemeinarzt in seiner Geburtsstadt nieder, in der neben seinem Vater auch sein älterer Bruder Emil bereits eine eigene Praxis führte.

1885 wurde er zum Kreisphysikus ernannt. Damit lag die öffentliche Gesundheitspflege in seiner Hand. Lange Jahre zunächst stellvertretender Vorsitzender, rückte er 1902 an die Spitze des Schleswiger Ärztevereins. Zudem leitete er die Kassenärztliche Vereinigung für den Bezirk Schleswig und engagierte sich als Vorstandsmitglied im Kreisverein des DRK.

Trotz all dieser Verpflichtungen, die viel Zeit und Kraft in Anspruch nahmen, kümmerte er sich aufopferungsvoll um das Wohl seiner Patienten. Dazu ein weiteres Zitat: „Ihm danken ungezählte Patienten übers Grab hinaus für seine Hilfe, die in vielen Fällen, wo die Mittel bescheiden oder gar knapp waren, ganz und gar kostenlos erfolgte.“ Ausgleich fand Suadicani beim Segelsport vornehmlich auf der Schlei und auf der Jagd. So wird berichtet, dass in dem Sprechzimmer seiner Praxis seine Jagdgewehre und zahlreiche Geweihe von erlegten Tieren hingen.

Nach kurzer Krankheit starb Dr. Ernst Suadicani am 30. September 1921 im Alter von 72 Jahren in seiner Wohnung im Stadtweg. Ein großes Trauergefolge gab ihm die letzte Ehre, als er auf dem neuen Michaelisfriedhof bestattet wurde. Pastor Harald Lorenzen würdigte ihn als einen „aufrechten Mann, der trotz äußerer Ehren schlicht und anspruchslos geblieben war,“ und als einen „hervorragenden Arzt“.