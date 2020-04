Helios-Klinikum Schleswig : Dr. Alexander von Freier ist neuer Chefarzt der Pneumologie

Lungenexperte wechselt aus Rendsburg an die Schlei.

von Sven Windmann

02. April 2020, 13:14 Uhr

Schleswig | Personalwechsel im Schleswiger Helios-Klinikum: Seit dem 1. April leitet Dr. Alexander von Freier als Chefarzt das Team der Abteilung für Pneumologie. Er hat die Nachfolge Dr. David Heigener angetreten. Dieser hatte den Chefarzt-Posten im Januar 2019 übernommen, das Krankenhaus aber bereits Ende letzten Jahres wieder verlassen. „Um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen“, wie Sprecherin Andrea Schumann auf Nachfrage erklärt.

Nun also wurde mit Dr. Alexander von Freier ein Nachfolger gefunden. Der Spezialist für Lungen- und Atemwegserkrankungen verfüge laut Schumann über langjährige Erfahrungen in der Behandlung auch schwieriger Lungenerkrankungen sowie der Beatmungsentwöhnung (Weaning). „Die Arbeit in Schleswig ist eine neue spannende Herausforderung für mich – und das nicht nur aufgrund der aktuellen Corona-Lage“, erklärt von Freier und fügt an: „Die Klinik ist technisch gut ausgestattet, sodass wir die pneumologische Abteilung gemeinsam weiter ausbauen können. Dabei ist mir wichtig, auch auf hohem medizinischem Niveau den Menschen an sich nie aus dem Auge zu verlieren. Medizin ist immer die individuelle Behandlung des ganzen Menschen.“

Neuer Chefarzt promovierte in Kiel

Der gebürtige Niedersachse, der in der Nähe von Kiel aufgewachsen ist, bringt als Facharzt für Innere Medizin umfassende Kenntnisse im Bereich der Diagnostik und Behandlung pulmonaler Erkrankungen, des Weanings sowie der pneumologischen Endoskopie mit. „Mit Dr. von Freier haben wir einen erfahrenen und breit aufgestellten Experten für unser Haus gewinnen können“, freut sich Dr. John F. Näthke, Klinikgeschäftsführer des Helios-Klinikums Schleswig, über den Neuzugang. „Er wird unser Expertenteam mit seinen Kompetenzen bereichern und neue Impulse setzen.“

Alexander von Freier absolvierte sein Medizinstudium an der Freien Universität Berlin und an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel, wo er auch promovierte. Dort begann er auch seine medizinische Karriere und absolvierte seine Facharztausbildung der Inneren Medizin mit dem Abschluss der Schwerpunktbezeichnung Pneumologie. Zuletzt war er als Oberarzt und Leiter der Pneumologie in der Imland-Klinik in Rendsburg tätig.

Zurzeit drei Corona-Patienten in Schleswig

In Schleswig wird er sich nun unter anderem auch mit den Patienten befassen, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Zurzeit sind das laut Klinikangaben drei Personen, die allerdings nicht intensivmedizinisch behandelt werden müssen.