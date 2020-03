Schleswiger zu Gast in Russland : Domschüler senden liebe Grüße aus Moskau

Die Schülergruppe reiste in die Hauptstadt und an den Baikalsee.

02. März 2020, 16:08 Uhr

Schleswig | Einige Domschüler erkunden zurzeit Moskau und Sibirien. Im September hatten sich Jugendliche vom Baikalsee und von der Schlei bereits in Schleswig kennengelernt und gemeinsam am Projektthema „Was wissen wir voneinander? Feste und Feiertage im Jahreskreis“ gearbeitet. Dank einer Förderung durch die Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch (DRJA) konnten nun zwölf Domschüler mit ihren beiden Begleitern Sibylle Hasenberg-Düring (Foto r.) und Georg Reußner (hinten Mitte; ehemaliger Schulleiter) die weite Reise nach Irkutsk antreten. Dort werden sie im Rahmen einer Unesco-Konferenz an der Partnerschule ihre Ergebnisse gemeinsam mit den sibirischen Austauschschülern präsentieren. Bereits beim Besuch des Roten Platzes in Moskau hatten die Schüler ein Aha-Erlebnis: Das farbenfrohe russische Frühlingsfest Maslenica (Butterwoche) entspricht in vielen Elemente unserer Fastnachtstradition. Russisches Familienleben, Schulalltag und Ausflüge an den vereisten Baikalsee sollen in den nächsten Tagen in Irkutsk nicht zu kurz kommen. Am Sonntag tritt die Gruppe die Heimreise an.