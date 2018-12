Kultur in Schleswig : Dom-Musik zum Jahreswechsel

Großes Chorspiel ist erst am Sonnabend – Neujahrskonzert mit Bach-Werken.

von Joachim Pohl

27. Dezember 2018, 16:38 Uhr

Das große Krippenspiel mit Chor und Orchester im St.-Petri-Dom findet nicht am heutigen Freitag, sondern am morgigen Sonnabend um 17 Uhr statt. Ein festliches Neujahrskonzert als „Verabschiedung“ der Großen Domorgel beginnt am Dienstag, 1. Januar, um 17 Uhr im Schleswiger Dom. Das Neujahrskonzert läutet seit vielen Jahren das neue Jahr „mit Pauken und Trompeten“ ein. So auch 2019. Dieses Konzert ist vorerst das letzte, in dem die große Domorgel zu hören sein wird. Im Zuge der Baumaßnahmen wird sie gegen Staub und Schmutz geschützt und eingepackt. Domorganist Rainer Selle spielt Toccata und Fuge F-Dur (BWV 540) sowie Präludium und Fuge Es-Dur (BWV 552) von Bach. Die Domkantorei führt die Kantate „Gloria in excelsis Deo“ (BWV 191) in einer Bearbeitung für Chor, Orgel, Trompeten und Pauken unter der Leitung von Christina Selle auf. Für den festlichen Glanz sorgt das Blechbläser-Ensemble Brassonanz aus Hamburg. Der Eintritt beträgt 12 Euro, Tickets gibt es bei Liesegang, Stadtweg 22.