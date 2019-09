Geldsegen für die Feuerwehren : Dolleruper Freie Brandgilde spendet 10.000 Euro

Versicherung unterstützt die Wehren aus Anlass ihres 275-Jahr-Jubiläums.

Avatar_shz von shz.de

27. September 2019, 09:49 Uhr

Steinbergkirche | Die Dolleruper Freie Brandgilde gibt es seit 275 Jahren. Aus Anlass dieses Jubiläums überreichte die Versicherung jetzt Spenden in Höhe von insgesamt 10.000 Euro an die Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Ämter. Die Übergabe erfolgte auf dem Hof der Brandgilde in Steinbergkirche.

Kreiswehrführer Mark Rücker dankte für die großzügige Spende und gab seinen Kameraden die Möglichkeit, die durch die Spenden ermöglichten Anschaffungen vorzustellen. Michael Carstensen, Amtswehrführer des Amtes Hürup, präsentierte eine der sieben Dekontaminationskisten, mit deren Inhalt Personen von gefährlichen Stoffen und Flüssigkeiten gereinigt werden können. Sie sind auch für die Nachbereitung nach Einsätzen geeignet.

Hartmut Christophersen, Amtswehrführer des Amtes Geltinger Bucht hat einen Feuerlöschtrainer angeschafft. „Damit können wir in der Aus- und Weiterbildung unter anderem demonstrieren, wie eine Sprayflasche explodiert“, erklärte er.

Die kleinste der äußerst hilfreichen Anschaffungen präsentierte der Langballigauer Gemeindewehrführer Jürgen Hinrichsen. Es handelt sich um ein „Profi-Holster“, in dem Atemschützer im Einsatz kleine aber notwendige Ausrüstungsgegenstände wie Holzkeile, kleine Taschenlampen, Rettungsmesser, Kennzeichnungsstifte oder Türkennzeichnungsbänder mitführen können. „Diese Gegenstände müssen sonst in allen möglichen Taschen untergebracht werden“, erläuterte Hinrichsen die Nützlichkeit.

Amtswehrführer Günter Lorenz aus dem Amt Mittelangeln will den Zuschuss von 2000 Euro für die Ausbildung von Atemschützern im Brandübungscontainer verwenden. Und Kreisjugendgruppenleiter Marten Schmidt freute sich über 100 neue T-Shirts. „Jetzt können die engagierten Jugendlichen der Kreisjugendfeuerwehr auch endlich in einem einheitlichen Outfit auftreten“, freute er sich.

Brandgildevorstand Frank Hansen erinnerte an die historisch engen Beziehungen zwischen Versicherern und Brandschützern, die anfangs sogar in einer Organisation vereint waren. „Deshalb erscheint es uns sinnreich, diese Institutionen mit einer Spende zu unterstützen“, sagte er. Sein Vorstandskollege Volker Thomsen unterstrich dieses mit Zitaten aus der Gründungsurkunde, in der die Aufgaben festgelegt wurden, einer Feuersbrunst vorzubeugen, einem jeden die Aufgaben bei einem Brand zuzuweisen und dem Geschädigten zu helfen, sein Haus wieder aufzubauen.



Kurzportrait

Die Dolleruper Freie Brandgilde wurde im Jahre 1744 in Angeln gegründet und feiert in diesem Jahr ihr 275-jähriges Bestehen. Als ein einst regionaler Versicherer, der heute seine Produkte bundesweit anbietet, lebt die Dolleruper Gilde noch heute nach dem Prinzip der traditionellen Nachbarschaftshilfe, „der Verantwortung auf Gegenseitigkeit“.