Konzert im Bernstorff-Gymnasium Mittelangeln : „Doc Koehler’s Sultans of Swing“ heizen dem Publikum im Satruper Forum ein

„Doc Koehler’s Sultans of Swing“ bgeisterten ihr Publikum im Forum des Bernstorff-Gymnasiums in Satrup.

Avatar_shz von shz.de

20. Januar 2020, 16:02 Uhr

Mittelangeln | Immer wenn „Doc Koehler’s Sultans of Swing“ sich im Forum des Bernstorff-Gymnasiums in Satrup ankündigen, gibt es für viele kein Halten mehr. Und so kamen wie im vergangenen Jahr mehr als 220 begeisterte und zuletzt swingtrunkene Zuhörer zum Neujahrskonzert. Und wieder hieß es aus dem Munde von Band-Leader und Arrangeur Jens Köhler vor jeder Nummer „A one – a two – a one, two, three, four“. Rasch kamen die Anwesenden wippend und nickend in Fahrt, heißblütig blieb mit viel Drive kaum ein Fuß ruhig mit begeistertem Zwischenapplaus nach lockeren Soli.

Unter dem aktuellen Motto „Swing is in“ präsentierten Vera von Reibnitz (Klavier), Heiko Quisdorf (Trompete), Jens Tolksdorf und Sebastian Albrecht (Saxophone und Klarinetten), Christian Deckert (Bass), Ole Seimetz (Schlagzeug) und Posaunist Arvid Maltzahn erneut ein über zweistündiges und abwechslungsreiches Programm mit mitreißenden und gerne gehörten Swing-Nummern von Duke Ellington, Count Basie, Frank Sinatra und Glenn Miller aus der hohen Zeit des amerikanischen Swing in den 1920er bis 1940er Jahren.

Für den zweiten Teil konnte Arvid Maltzahn, der sonst auch gut gelaunt und kenntnisreich durch das Programm führte, eine „Neuerung für Satrup“ ankündigen und zwar den „Themenschwerpunkt“ Cole Porter. Nach seinem „Begin the Beguine“ mit Sebastian Albrecht an der Solo-Klarinette kam schließlich die Sängerin und Cole-Porter-Expertin Tina Andres auf die Bühne und brachte aus dessen Feder verschiedene Songs wie „Love for Sale“, „Let’s do it“ oder „Night and Day“ locker mit viel Bewegung und passendem Timbre zu Gehör, die sie auch selbst anmoderierte. Zwei Instrumentaltiteln wie „Get out of Time“ und „Sweet Geogia Brown“ markierten dann das baldige Ende, welches durch eifrig und frenetisch beklatschten Zugaben noch ein wenig verlängert wurde.