Glücksburg : DKR übernimmt Kita-Neubau

Die Trägerschaft für den neuen Kindergarten, der zurzeit im Ulstruper Weg in Glücksburg entsteht übernimmt das DRK.

von shz.de

26. Juni 2019, 14:32 Uhr

Glücksburg | Die Stadt Glücksburg baut gerade einen neuen Kindergarten am Ulstruper Weg 15. Mit der Fertigstellung wird im kommenden Frühjahr gerechnet. Jetzt steht fest, wer der Träger wird: das Deutsche Rote Kreuz (DRK). Bildungsausschuss und Stadtvertreter stimmten jeweils einstimmig für diesen Bewerber. Zahlreiche andere Institutionen hatten sich beworben, darunter der bereits in Glücksburg vertretene ADS-Grenzfriedensbund, aber auch Sternipark, Adelby 1 und ein Betreiber aus Süddeutschland.

Ein einstimmiges Votum für den Träger hatte sich der Vorsitzende des Bildungsausschusses, Dieter Bohl (SPD), gewünscht. „Das ist ein Vertrauensvorschuss“, sagte er zur Begründung.

Anfangs hatten im Bildungsausschuss, der unter Ausschluss der Öffentlichkeit am Montag stattfand, fünf Fraktionen noch vier unterschiedliche Anbieter favorisiert. Auf das DRK konnten sich schließlich alle einigen, weil bei diesem Verband ein großer Pool an Fachkräften im Hintergrund stehe, so Bohl. Es werde sicher gestellt, dass der Kindergarten immer besetzt sei. Außerdem gebe es Personal bei Konfliktsituationen sowohl im Kindergarten als auch in den Familien.

DRK-Geschäftsführer Kai Schmidt hatte vor wenigen Wochen mit einer Kollegin die Arbeit des DRK-Kreisverbandes und ein Konzept für den Kindergarten vorgestellt. Zurzeit ist urlaubsbedingt niemand beim DRK zu sprechen.

Die Kosten für den Kindergarten-Neubau belaufen sich auf 1,5 Millionen Euro. Davon wird rund die Hälfte durch Landes-Fördermittel gedeckt. Aufgrund der Bodenbeschaffenheit musste eine Pfahlgründung vorgenommen werden. Der Kindergarten soll rund 40 Kindern Platz bieten.

Der Träger wird laut Dieter Bohl der Stadt eine Miete zahlen. Die Eltern der Kinder werden Beiträge entrichten. Den Großteil der laufenden Kosten werde später jedoch die Stadt übernehmen.