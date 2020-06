Erfde : DJ Marcel Müller begeistert Jung und Alt

Über zehn Kilometer ging die Partytour auf einem Anhänger durch das Dorf.

Avatar_shz von shz.de

28. Juni 2020, 16:25 Uhr

Erfde | Einfach großartig kam die Straßen-Disco unter dem Motto „Erfde öffnet die Fenster“ bei der Bevölkerung an. Die Partytour ging auf einem Anhänger unter Sicherung durch die Ortswehr Erfde über zehn Kilometer durch den Innenbereich des Dorfes. Dank des guten Wetters setzten sich die Einwohner unter Einhaltung der bestehenden Corona-Vorschriften in die Gärten, um die Musik von DJ Marcel Müller zu hören. Dazu tanzten die sechs Damen von der Gruppe „dance your day“ unter Leitung von Betty Jaekel und Chrissi Jens.

Sowohl Müller als auch die beiden Damen haben sich notgedrungen auf Straßen-Discos umorientiert. „Seit März haben wir wegen Corona keine anderen Auftrittsmöglichkeiten“, erklärt Jaekel. So hat die ehemalige Erfderin Anna Paulsen, die in Eggebek wohnt, diese Veranstaltung initiiert. Finanziert wurde diese Veranstaltung aus dem Kultur-Etat der Gemeinde, mit unterstützt haben die Erfder Firmen Henning Krüger und Jens Schröder. „Wir wollten einfach gemeinsam etwas gegen die Corona-Negativ-Stimmung auf die Beine stellen“, betonen Krüger und Schröder.

Der DJ verstand es, für jede Altersgruppe entsprechende Musikrichtungen anzubieten. „Es ist toll, dass hier so etwas stattfindet“, sagt Heino Solterbeck (65). „Nun ist mal wieder etwas los“, findet Malin Bruhn (28), „und wir haben mit dem Zollstock unsere Stuhlabstände vermessen.“ Fünfzehn Bewohner aus der Seniorenwohnanlage in der Schulstraße schwärmten von der Veranstaltung. „Wi sind all wiet över söventig und hebbt so wat noch nich belevt“, betont Karin Schepeler (77).