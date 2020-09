Aus der Gemeindevertretung : Diskussion über neues Baugebiet

In Schaalby sollen sieben Grundstücke entstehen. Wulff Dippel ist neuer stellvertretender Bürgermeister.

14. September 2020, 16:05 Uhr

Schaalby | Sehr kontrovers diskutierten die Schaalbyer Gemeindevertreter über den Entwurf des künftigen Baugebietes „Weide“. Auf sieben Baugrundstücken sind Einzel- und Doppelhäuser geplant. Der Knackpunkt waren die eingeplanten Versickerungsflächen, die den Bau eines Regenrückhaltebeckens ersparen sollen.

Die Kommunalpolitiker hatten Zweifel, ob diese bei den teilweise sehr starken Regenfällen das komplette Wasser aufnehmen könnten. Bürgermeister Karsten Stühmer beauftragte daher den Planungsausschuss, diesen Punkt mithilfe des Gutachters noch einmal zu prüfen. Dazu gehörte auch der Erschließungsvertrag.

Weiterhin einigten sich die Gemeindevertreter darauf, dass Ferienwohnungen für dieses Baugebiet ausgeschlossen sein sollen. Nach Abschluss der Prüfung soll der Antrag wieder zur Entscheidung in die Gemeindevertretung eingebracht werden.

Auch die Kita-Gebühren waren ein Thema in der Sitzung. Bisher liegen die Gebühren für die Betreuung für Kinder unter drei Jahren bei 199 Euro, für über Dreijährige bei 125 Euro. Künftig liegen die Kosten für U3 bei 180,25 Euro und für Ü3 bei 141,50 Euro. Außerdem interessiert sich die Kita für die „Famly App“, über die die Eltern eine tägliche Übersicht über die Aktivitäten ihrer Kinder bekommen. Außerdem können die Eltern dort Ferien- oder Krankheitstage melden kann.

Nach der Prüfung durch den Finanzausschuss wurde der doppische Jahresabschluss für das Jahr 2019 der Gemeindevertretung zum Beschluss vorgelegt. Die Ergebnisrechnung weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 57.778 Euro aus. Eigentlich hatte die Gemeinde einen Fehlbetrag von 136.300 Euro erwartet. Die Ergebnisrücklage erhöht sich damit auf 423.416 Euro. Grund hierfür waren höhere Steuereinnahmen.

Weiterhin wurde der erste Nachtragshaushalt 2020 notwendig, auch weil die Kosten für die Baumaßnahme an der Schule um etwa 160.000 Euro gestiegen sind. Der Jahresfehlbetrag im Ergebnisplan erhöht sich damit von 67.400 Euro auf 106.900 Euro.

Zu Beginn der Sitzung ernannte Bürgermeister Karsten Stühmer Wulff Dippel zu seinem Stellvertreter. Wegen der Hygieneregeln verzichtete er auf den Handschlag. Dippel folgt auf Sönke Hansen, der seine Ämter im Juni niedergelegt hat. Zum neuen Gemeindevertreter wurde Henrik Gottschling vereidigt.

Weiteres in Kürze:

>Im Naturschutzgebiet Reesholm soll die jetzige Aussichtsplattform gegen eine neue Vogelbeobachtungsplattform getauscht werden, aus der eine intensive und längere Beobachtung möglich ist. Karsten Stühmer soll klären, ob die Förderungen auch noch im nächsten Jahr Bestand haben. Entsprechend schnell müssen Entscheidungen getroffen werden.

>Die Wasserprüfungen an der Badestelle in Winningmay waren bisher alle unauffällig. Ein Problem ist der viele Müll, der in diesem Jahr durch vermehrte Camper anfällt.

>Die Satzung zur Besteuerung der Zweitraumwohnung musste überarbeitet und beschlossen werden. Die neue Berechnungsgrundlage liegt bei sieben Prozent, was einer leichten Erhöhung für das Jahr 2021 entspricht.