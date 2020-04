„DJ Chaos Basti“ aus Kropp : Disco im Wohnzimmer

Immer freitags und sonnabends legt „DJ Chaos Basti“ aus Kropp live im Internet auf – mit wachsendem Publikum.

23. April 2020, 17:29 Uhr

Kropp | Not macht bekanntlich erfinderisch. In Corona-Zeiten ganz besonders. Wenn die Menschen nicht zur Musik kommen können, dann sollte die Musik wenigstens zu den Menschen kommen, dachte sich „DJ Chaos Basti“ alias Sebastian Haack aus Kropp.

Für ihn ist die Absage aller Veranstaltungen kein Grund, Trübsal zu blasen. Im Gegenteil: Sebastian Haack setzte sich mit seinem Kompagnon David Fierka in Verbindung, und sie begannen mit der Ideensammlung. Ihr Ziel: Die Musik muss in die Wohnzimmer. Bereits 24 Stunden später begann die erste Wohnzimmerfete – online. „DJ Chaos Basti“ machte sein Wohnzimmer zum Studio. Am 21.März um 21 Uhr ging es los.

Aus zehn Zuschauern der ersten Stunde wurden schnell 80 und insgesamt knapp 400, die sich reingeklickt haben. Wie aber finden die Zuhörer, was der DJ da macht? Wer sind sie überhaupt und wo kommen sie her? Die erste Überraschung ist: „DJ Chaos Basti“ schafft es auch in Wohnzimmer, die weit über die Landesgrenzen hinaus liegen. Ein Fan der ersten Stunde ist Mick Mertens aus der Nähe von Stuttgart. „Normalerweise sitzen meine Fußballkumpels und ich jeden Sonnabend nach dem Spiel zusammen und lassen den Abend ausklingen. Das ging nun nicht mehr. Alleine wollte auch keiner sein und so haben wir uns im Gruppenchat getroffen“, sagt er. Statt sich die Laune verderben zu lassen, suchten sie eine Alternative und stießen zufällig auf „DJ Chaos Basti“. Seitdem treffen sich die fünf bis sechs Freunde jeden Sonnabend virtuell und holen sich den Kropper DJ ins Wohnzimmer.

Sebastian Haack und sein Team sind selbst überrascht, dass ihre Aktion von Anfang an eine solche Reichweite hatte. Die Wohnzimmerfete findet seit Ende März jeden Freitag und Sonnabend von 21 Uhr bis Mitternacht statt – und das völlig kostenfrei.

Maike Gosch aus Kropp erzählt, dass sie und ihre Frau sogar im Wohnzimmer getanzt haben. „Es hat total Spaß gemacht. Es war, als wären wir live mit Basti feiern. Wir konnten mal richtig abschalten und das Negative vergessen.“

Wie funktioniert das Ganze eigentlich? Wer entscheidet über die Musik? Die Antwort von Sebastian Haack lautet: „So, als würde ich live auflegen.“ Das heißt: Im Vorfeld macht er sich einen Plan, über eine eigens angelegte WhatsApp-Gruppe dürfen die Follower ihre Musikwünsche abgeben und auch während des Abends Musikwünsche äußern. Unterstützung bei der Beantwortung der Musikwünsche bekommt er dabei auch von seinem langjährigen Freund und Fan der ersten Stunde, Björn Tesch aus Schleswig. „Was er macht, kommt von Herzen, deswegen funktioniert es und deswegen bin ich gern dabei“, sagt er.

In den vergangenen fünf Wochen haben „DJ Chaos Basti“ und sein Team mehr als 5000 Menschen in ihren Wohnzimmern erreicht und ein bisschen Abwechslung sowie gute Laune verbreitet. Sie haben mehr als 450 feste Zuhörer, und die Tendenz ist steigend.

Wer glaubt, das war schon alles, der irrt. Die kreativen und verrückten Ideen sprudeln nur so heraus. Um sich bei den Zuhörern und Fans zu bedanken, gab es die spontane Idee: „Wenn wir 450 Follower haben, dann machen wir einen Song“, sagte Sebastian Haack noch vor knapp zwei Wochen. Die Zahl ist lange übertroffen und „DJ Chaos Basti“ hat Wort gehalten. Mit „Wir heben ab“, hat er jetzt seine eigene Single, produziert von David Fierka.

Keiner weiß, wann es in der realen Welt mit Liveauftritten weitergeht und „so lange werde ich weiter machen“, verspricht Sebastian Haack.

Wer jetzt Lust bekommen hat, sich die Disco nach Hause zu holen, findet diese im Internet unter www.twitch.tv/big_di