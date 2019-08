Wees : Direktvermarktung als Chance

Erzeuger, Verbraucher und Marketingexperten diskutierten über die Möglichkeiten neuer Vertriebswege.

Wees | Es war eine buntgemischte Gruppe aus Erzeugern, Verbrauchern und Marketingexperten, die auf dem Hof der Familie Jessen im Weeser Ortsteil Oxbüll zusammengekommen war, um sich über Direktvermarktung von Hofläden und über Verbraucherwünsche zu informieren. Dazu eingeladen hatte die Eider-Treene-Sorge GmbH mit Sitz in Erfde, die sich als Regionalentwicklungsagentur vornehmlich um die Förderung von Landwirtschaft und Tourismus kümmert.

Pressesprecher Yannek Drees fasste den Zweck in einem Satz zusammen: „Unser Grundziel ist es, ländliche Regionen lebenswert zu erhalten.“ Dazu gehörten neben anderen auch die Hofläden, und das aus mehreren Gründen: einmal, um ihnen Absatzmöglichkeiten zu erschließen, und zum anderen, um in Dörfern ohne Einzelhandelsgeschäft die Grundversorgung vor Ort sicherzustellen. Zudem sollten den Touristen die in der Region erzeugten Produkte schmackhaft gemacht und sie zu Hofbesuchen eingeladen werden. In einem Faltblatt mit einer den ganzen Landesteil Schleswig abdeckenden Karte sind 31 Hofläden, 17 Wochenmärkte und vier sogenannte „Regiomaten“ (ständig zugängliche Verkaufsautomaten für regionalerzeugte Lebensmittel) aufgeführt.

Für die Inhaber von Hofläden dienen solche Treffen dem Erfahrungsaustausch und der Weiterbildung. Aus diesem Grunde war Stadtplaner Henrik Sander aus Hamburg gekommen. Er arbeitet gegenwärtig an einem Amtsentwicklungskonzept und hat dabei die Idee „Dorfkühlschrank“ entwickelt. Dabei geht es um einen virtuellen Dorfladen. Beschickt werden soll er von lokalen Erzeugern aufgrund online erfolgter Bestellungen der Kunden in Form einer „gebündelten Lieferung“, die zum Beispiel Gemüse, Fleisch oder Milchprodukte verschiedener Produzenten umfasst. Probleme könne es nach seinen Worten bei Kühl- oder Gefriererfordernis geben.

Ein anderes Konzept stellte Andree Jochim aus Freienwill mit der „Marktschwärmerei“ vor. In diesem Fall soll einmal pro Woche in einer großen Halle, von der ein Teil für eine neue Brauerei genutzt wird, eine Art Wochenmarkt stattfinden. Dabei kennen Erzeuger und Kunden das Angebot. An einem feststehenden Tag jeder Woche werden dann vorher getätigte feste Bestellungen angeliefert und müssen dort abgeholt werden.

Solche Modelle kamen für die anwesenden Verbraucher, die aufgrund einer Ankündigung in unserer Zeitung teilnahmen, nicht infrage. Sie alle wohnen in Flensburg und nutzen die vorhandenen Wochenmärkte. Dabei können sie sämtliche Angebote ansehen und sich davon anregen lassen. „Ich will das beim Kauf sinnlich wahrnehmen“, hieß es, oder auch: „Allein das Sehen inspiriert mich, und mir gehen schon dazugehörige Rezepte durch den Kopf.“ Eingeräumt wurde, dass diese Möglichkeit auf dem Lande vielfach nicht existiert und schon gar nicht bei eingeschränkter Mobilität.

Dörte Schröder aus Flensburg hatte für diese Fälle eine Lösung parat: „Ideal wäre ein mobiler Tante-Emma-Laden.“ Einigkeit bestand darin, dass alle angesprochenen Optionen nur funktionierten, wenn sie sich auf Dauer wirtschaftlich trügen.

Eingeleitet worden war die Veranstaltung mit der Besichtigung des Hofes. Bei dem Familienbetrieb stehen die Produktion und Vermarktung von Eiern im Vordergrund. Julia Jessen zeigte die Sortier- und Verpackungsanlage sowie einen der beiden Ställe mit Freilandhaltung. In drei weiteren wird Bodenhaltung betrieben. Jessen: „Produkt- und Stallhygiene haben bei uns höchsten Stellenwert.“

Der größte Teil der Eier wird über den Lebensmitteleinzelhandel vermarktet. Im Hofladen gibt es daneben Lebensmittel aus eigener Herstellung. Der Versuch, Erzeugnisse anderer regionaler Produzenten mit zu verkaufen, sei eingestellt worden, erklärte Frank Jessen. „Die Kunden wollen nur unsere Produkte.“ Diese richten sich gerade bei Gemüse und Obst allerdings nach dem, was die Jahreszeit hergibt.