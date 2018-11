Einbruch in Schleswig : Diebe an polnischer Grenze gefasst

Polizei sucht dritten Mann eines Tätertrios, das Landmaschinen nach Polen “ausführen“ wollte

von sn

01. November 2018, 16:23 Uhr

In der Nacht auf vergangenen Montag ist in einen Gartenbaubetrieb in der Werner-von-Siemens-Straße eingebrochen worden. Dabei beluden die Täter zwei später entwendete Kleintransporter des Betriebes mit vorgefundenen Werkzeugen und Maschinen. Für den Transport eines neuen Kommunaltreckers im Wert von 30 000 Euro kuppelten sie einen Anhänger an eines der Fahrzeuge. Nach fast zwei Stunden auf dem Betriebsgelände entfernten sich die Täter mit einer Beute im Gesamtwert von über 110 000 Euro. Allerdings: Acht Stunden später fielen einer Bundespolizeistreife auf der A 12, kurz vor dem Grenzübergang zu Polen, die zwei Fahrzeuge auf. Die beiden polnischen Fahrzeugführer gaben bei der Kontrolle an, sie seien Mitarbeiter der Schleswiger Firma und auf dem Weg zu einer Arbeitsstelle in Polen. Das wollten die erfahrenen Beamten nicht so recht glauben. Nach kurzen Ermittlungen erhielt die Streife die Kenntnis von dem mittlerweile angezeigten Einbruch in Schleswig. Beide Tatverdächtigen wurden festgenommen und der Polizei in Frankfurt/Oder überstellt. Am Dienstagnachmittag wurden sie einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Von einem dritten Täter, von dem die Polizei ausgeht, fehlt bislang jede Spur.

Die Schleswiger Kripo sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum (23 bis 2 Uhr) im Bereich der Werner-von-Siemens-Straße auffällige Personen beobachtet haben. Tel.: 04621/840.