Ausstellung Schleswig : Die Vielfalt von Stillleben

Eine neue Gemeinschaftsausstellung des Schleswiger Kunstvereins wird heute feierlich im Helios-Krankenhaus eröffnet

von shz.de

22. November 2018, 18:06 Uhr

Der Begriff „bunte Palette“ würde wahrscheinlich zur neuen Gemeinschaftsausstellung des Schleswiger Kunstvereins im Helios-Klinikum sehr gut passen – und zwar in doppelter Hinsicht. Zum einen gehört die Palette zum Handwerk in der Malerei, und zum anderen bietet die Bilderschau unter dem Motto „Stillleben“, die heute Abend um 19 Uhr eröffnet wird, ein buntes Spektrum an Themen, Techniken und Farbtönen.

56 Bilder, darunter auch Fotographisches, zeigen den Besuchern und Patienten in der großräumigen Magistrale vielfach herbstliche Motive, etwa Kürbisse, Quitten, Granatäpfel oder Kohl, ebenso herabgefallene Blätter. Auch gedeckte Tische, etwa mit brennenden Kerzen oder aufgetragenem Frühstück wurden gemalt. Ebenso haben „Schuhputz“ oder eine Plastikflasche mit Reinigungsmittel ihren Platz. Aber auch aktuelle Bezüge haben sich einige Künstler vorgenommen, etwa die Flüchtlingsboote von Lampedusa.

Die Maltechniken reichen dabei von Acryl, Aquarell über Collagen bis hin zu Pastellkreiden. Die meisten Exponate sind gegenständlich gemalt, dies „entspricht einer aktuellen Tendenz in der Malerei“, erklärt die Kunsthistorikerin Anke Carstens-Richter im Vorgespräch. Sie ist zugleich Ehrenmitglied des Kunstvereins und wird bei der Vernissage die Einführung geben. Stillleben, so Carstens-Richter, habe es schon in der Antike gegeben. Sie seien in der niederländischen Malerei weiterentwickelt worden. Insgesamt wertet die Expertin diese Ausstellung als „bemerkenswert vielfältig“. Der Vorsitzende des Kunstvereins Schleswig und Umgebung, Rolf-Jürgen Wind, gab bei der Vorbesichtigung einen interessanten Einblick in die Organisation einer Gemeinschaftsausstellung, von denen in der Regel pro Jahr jeweils eine ausgerichtet wird.

Schon ein halbes Jahr vor dem Eröffnungstermin wurde das Thema „Stillleben“ vom Vorstand nach „Umhören und Vorschlägen“ unter den Mitgliedern festgelegt, damit die Interessierten Zeit genug zum Malen hatten. Am 14. November sollten die Werke dann im „Kreativhus“ abgegeben werden; diesmal seien 77 Bilder von 34 Kunstschaffenden eingereicht worden, „eine beachtliche Zahl“, freut sich Wind. Die sechs Jurymitglieder wählten dann 56 Werke aus, die zwei Tage vor Ausstellungsbeginn ins Helios-Klinikum transportiert wurden. Nachdem die Bilder der Vorgängerausstellung abgehängt waren, befasste sich dann ein speziell berufenes „Hängeteam“ mit der Platzierung der neuen Bilder.

Die aktuelle Bilderschau wird bis zum 27. Februar 2019 zu sehen sein. Die nächste Veranstaltung des Kunstvereins ist die Weihnachtsfeier am Sonnabend, 15. Dezember. Sie beginnt um 18 Uhr im „Kreativhus“, Mühlenredder 20, das dem Verein von der Klinikleitung mietfrei zur Verfügung gestellt wird.