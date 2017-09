Taarstedter Brauereifest mit „Dog Eat Dog“ : „Die Typen sind supergeil“

vergrößern 1 von 1 Foto: bünger 1 von 1

Er hat ein glückliches Händchen bei der Musikauswahl – und das beweist Arne Eggert seit einigen Jahren. Im Juli hat er die Weltbrauerei Taarstedt an Hannes Frank übergeben (wir berichteten), das alljährliche Sommerfest organisiert Eggert aber weiterhin. Am vergangenen Sonnabend war es wieder soweit. Nicht nur die Taarstedter, auch aus der Umgebung kamen über 1000 Gäste zu diesem Event, denn die Kulisse hat Seltenheitswert: „Eine Bühne zwischen zwei schönen Reetdachhäusern, das findet man überhaupt nur in Schleswig-Holstein“, stellte Kerstin Kosa aus Fahrdorf begeistert fest.

In diesem Jahr ist es einem Zufall zu verdanken, dass sogar „Dog Eat Dog“, eine erfolgreiche Band aus den USA, den Weg nach Taarstedt fand. „Ich war mal zufällig im gleichen Hotel wie die Band und wir haben uns immer beim Frühstück getroffen. Die Musik mochte ich, und die Jungs auch. So entstand die Idee, sie einmal hierher zu holen“, erzählte Eggert, der eine gewisse Anspannung vor Beginn der Show nicht leugnete.

Als „Dog Eat Dog“ die ersten Töne anschlugen, gab es vor, hinter und auf der Bühne kein Halten mehr. Eine gute Stunde sprang Sänger John Connor über die Bühne, war bestens gelaunt und hatte keinerlei Berührungsängste. Die beiden wohl bekanntesten Songs der Band, „Expect The Unexpected“ und „No Fronts“ sind schon fast 20 Jahre alt, waren dem Publikum noch präsent und wurden lautstark mitgesungen. „Ich bin oft auf Konzerten, aber das hier war seit Langem das beste“, lautete das Fazit von Frank Geerts aus Schleswig. Auch Martin Gorny aus Neuberend war begeistert: „Meine elfjährige Tochter Eve wird ausflippen, denn ich habe ein Shirt von „Dog Eat Dog“ gekauft und die ganze Band hat darauf unterschrieben. Die Typen sind supergeil!“ Nach dem Auftritt hatten die Jungs keine Eile, ins Hotel nach Schleswig zu kommen, sondern mischten sich unter die Leute und schauten der nachfolgenden Band „Given to Fly“ aus Hannover zu, die mit ihren Coversongs von „Pearl Jam“ ebenfalls ordentlich einheizte.

„Sollte ich mit dem Fest einen Überschuss erwirtschaften, nutze ich das Geld, um damit die beiden Reetdachscheunen instand zu halten. Derzeit werden sie als Werkstatt genutzt“, so Eggert. Ginge es nach ihm, könnten die Scheunen eines Tages von einem Landarzt als Praxis genutzt werden. „Seit einigen Monaten haben wir keinen Arzt mehr im Ort. Es wäre schön, wenn sich das bald ändert.“