Schleswiger Schatz-Hüter mit Bildungsauftrag : Die Technik-Tüftler vom Hesterberg

Seit 30 Jahren existiert Dampfklub-Verein für Technikgeschichte auf dem Hesterberg.

26. November 2019, 12:01 Uhr

Schleswig | Zeitgeschichte zum Staunen und Anfassen wartet auf die Besucher der Halle 9 auf dem Gelände des einstigen Volkskundemuseums am Hesterberg. Heute ist hier das Zentralmagazin der Landesmuseen untergebracht. Die volkskundlichen Ausstellungsstücke aus der Stiftung der Landesmuseen sind längst in die Abteilung des Freilichtmuseums nach Molfsee verlagert worden.

Der Verein für Technikgeschichte durfte in seinem Domizil bleiben. Darüber ist die Gemeinschaft der Vereinsmitglieder um den Vorsitzenden Jürgen Wodka sehr dankbar, schließlich haben sie weiterhin einen Bildungsauftrag. Viel mehr als nur eine Werkstatt und Ausstellungsraum ist die Halle 9 für das Team des Technikvereins, das sich hier an jedem Donnerstag ab 14 Uhr trifft.



Begegnungsstätte und Treffpunkt für Tüftler





Für die Gruppe der 21 an Technik interessierten Männer gehört der gemeinsame Werkstatt-Tag zum festen Termin der Woche. Seit 30 Jahren gehört der Verein für Technikgeschichte zum Antrieb und Motor der Männer, die allesamt von der Ingenieurskunst alter Maschinen, technischer Geräte, Fahrzeuge und historischer Dampfmaschinen begeistert sind. Gemeinsam erhalten und bewahren, sammeln, pflegen, restaurieren, schrauben, tüfteln und bauen die Männer an den betagten Geräten und Maschinen. Das verbindet und schweißt zusammen. Doch auch die Gemütlichkeit kommt in der Halle 9 nicht zu kurz. „Erst wird gearbeitet, dann gibt es Kuchen. Heute machen wir eine Ausnahme, denn wir haben Besuch von einer Dame. Wir freuen uns sehr darüber“, sagte der Vorsitzende und erntet zustimmendes Kopfnicken am Tisch.

Jeden einzelnen in der Runde der Zweibeiner begrüßt auch der 67 Kilo schwere Neufundländer „Biarki“ mit einem beherzten Nasen-Stupser und der Aufforderung zu Streicheleinheiten. Seit einem Jahr gehört der freundliche Fell-Riese mitsamt Herrchen Andreas Wagner aus Jagel zum Team. Mit seinen 51 Jahren gehört der Zimmermann-Meister, der auch ausgebildeter Universalfräser ist, gemeinsam mit Michael Gufler (30) zu den jüngeren Mitgliedern. Zudem hat Wagner im Vorstand die Verantwortung im Amt des Dampfwartes übernommen. Stellvertretender Vorsitzender ist Detlev Albers, Schatzmeister ist Klaus Otzen.

Dass der Verein das Wissen um die alte Technik generationsübergreifend vermittelt, sichert die Zukunft. „Unser Kapital ist der Erfahrungsschatz des alten Handwerks. Wir bieten Geschichte und wollen die alte Technik vermitteln und weitergeben. Hier wird getüftelt“, sagt Manfred Hauschild, der eine historische Elbsegler-Mütze trägt und ausgebildeter Heizungsbauer ist. Alle haben ein Handwerk gelernt. Sie sind Schmiedemeister, Installateur und Heizungsbauer, Nautischer Offizier, Fluggerätemechaniker, Landwirt, Zimmermeister, Fräser, Elektriker oder Diplom-Ingenieur. Als Fachleute sind sie technisch vielseitig aufgestellt und können Drehen, Zerspanen, Fräsen, Biegen, Schweißen und weiteres mehr.

Unter dem Motto „geht nicht, gibt’s nicht“ tüfteln und reparieren sie alles, was auch aus der Stiftung der Landesmuseen Schloss Gottorf, insbesondere der Abteilung des Molfseer Freilichtmuseums, bei ihnen zur Reparatur auf der Werkbank landet. So hilft man sich gegenseitig, ehrenamtlich, schnell und unkompliziert.

Der Verein hat im Rahmen der Förderung der Volksbildung den Zweck, alle Interessierte durch Beschaffung, Instandsetzung und Betrieb von geeigneten Objekten an die Geschichte der technischen Entwicklung heranzuführen. Das Thema Müllvermeidung und Nachhaltigkeit hat bei den Männern einen hohen Stellenwert. „Wir arbeiten alles auf. Keine Schraube wird weggeworfen, alles wird verwendet. Die alten Teile sind so robust, die sind für die Ewigkeit gebaut. Neu machen kann man immer noch später“.

Neueste Errungenschaft aus dem Erwerb eines Nachlasses sind eine Reihe von Spielsachen, die einst vor 100 Jahren bei den Kindern unter dem Weihnachtsbaum gestanden haben. Diese wurden nun aus dem Dornröschenschlaf geweckt: Jahrzehntelang verbrachte die Sammlung alter Dampfmaschinen, Dampfkessel und zahlreichen Antriebselementen in Miniatur-Format auf einem Dachboden. Der Verein für Technikgeschichte wird sie im Mai 2020 im Rahmen eines Tages der Offenen Tür präsentieren.

Einen Einblick in die alte Technik präsentiert der Verein am Weihnachtsmarkt in Tarp, der am 2. Adventswochenende im Schulungszentrum stattfindet. Als Prunkstück der Ausstellung in der Halle 9 zählt, neben den ersten Treckern, Fahrzeugen und etlichen sehenswerten Maschinen, die 78 Jahre alte und zehn Tonnen schwere Dampfwalze mit der Baunummer 730. Die imposante Walze wurde im März zum beweglichen Kulturdenkmal ernannt. Der Verein hütet und pflegt diesen Schatz, der dringend einen neuen Dampfkessel benötigt. Damit die denkmalgeschützte Walze wieder fahrbereit in Schwung gebracht werden kann, sucht der Schleswiger „Dampfklub“ weiterhin nach Sponsoren – und ebenso nach ehrenamtlichen Mitstreitern, die handwerklich arbeiten und Wissen vermitteln wollen.

Gerne würde der Verein auch technikinteressierte Frauen als Mitglieder begrüßen. Was begeistert die Mitglieder des Technikvereins? „Hier wird getüftelt und umgebaut. Wenn ein altes Teil dann am Ende wieder läuft, ist es einfach wunderbar und die Freude darüber einfach riesig“, sagte Jürgen Wodka.