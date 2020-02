Bergenhusen : Die Störche sind da

Seit Freitagnachmittag haben zwei Störche wieder ihre Nester besetzt.

09. Februar 2020, 16:00 Uhr

Bergenhusen | Die ersten Störche sind in Bergenhusen eingetroffen. Damit beginnt auch dort in diesem Jahr die Storchensaison eine Woche früher als 2019. .Zwei Nester sind je mit einem Storch besetzt. Eines auf dem Grundstück an der Dörpsstroot gegenüber der Einmündung Schosterbarg und ein weiteres auf dem Grundstück daneben, gegenüber der Einmündung der Poststroot.

Aktiv waren am Sonnabend auch die die Storchenschützer. Mit einem Teleporter stellten sie auf einem Privatgrundstück, unmittelbar gegenüber des Nabu-Storchenzentrums ein neues Nest auf. Storchengebietsbetreuerin Regina Kolls aus Dörpstedt und Stephan Struve, Storchenvater aus Erfde, unterstützten die Aktion, die Bergenhusens Storchenvater Helmut Pauls organisiert hatte. Der Standplatz für den Betonmast mit dem neuen Nest wurde von Robert Merke zur Verfügung gestellt. Er lebt dort zusammen mit seiner Lebensgefährtin Janine Wenzel und deren Vater Hans-Hermann. Das neue Nest ist das zweite Nest in der Goosstroot und das 26. im Storchendorf. Im Ortskern gelegen steht es in unmittelbarer Umgebung zu den vielen Nestern in der Ortsmitte. Auf der meistbegangenen Route der Storchenfreunde und Besucher gelegen, ist es zudem rundherum gut einsehbar.