Neues Projekt : Die Stapelholmer Sternenkieker legen los

Die Initiative möchte einen öffentlichen Platz zur Beobachtung des Himmels einrichten.

07. Juli 2020, 17:57 Uhr

Stapel | In Kooperation mit der Gemeinde Stapel will die Initiative „Stapelholmer Sternenkieker“ des Fördervereins Landschaft Stapelholm auf einer ehemaligen Silagefläche am Oster-Liederweg, die Eigentum der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein ist, einen öffentlichen Platz zur Beobachtung des Himmels einrichten.

„Hinweise in Astroforen bestätigen: Die Eider-, Treene- und Sorge-Niederungen sind eine der dunkelsten Regionen im schleswig-holsteinischen Binnenland und daher besonders für einen unverfälschten Blick in den Nachthimmel geeignet“, sagt David Resch, Koordinator der Initiative. „Die Tatsache, dass etwa ein Drittel der Bevölkerung noch niemals die Milchstraße gesehen hat, gab für uns den Ausschlag, hier nach einem geeigneten Standort zu suchen.“

Resch und seine Mitstreiter wollen damit Bürgern, Schulklassen, Touristen, Hobbyastronomen und Astrofotografen ermöglichen, sich über den Nachthimmel zu informieren. Zur Ausstattung des Platzes gehören eine Infotafel mit einer drehbaren Sternenkarte, einem patentierten „Polarsternfinder“ zur Orientierung am Nachthimmel, mehrere Fernglas-Aufleger und Schutzwände gegen störendes Licht. Die Stapelholm-Schule ist an einer Nutzung interessiert und plant, den Platz als „außerschulischen Lernort“ zu deklarieren.

Konkrete Form nimmt das Projekt, durch das Förderprogramm Regionalbudget der Aktivregion Eider-Treene-Sorge gefördert wird, nun nach dem Besuch der Astronomie-Experten Peter Kroll und Bernd Müller aus Sonneberg/Thüringen an. Sie haben die drehbare Sternkarte und den Polarsternfinder entwickelt, die in Stapel zum Einsatz kommen sollen.

Nach der Fertigstellung des Platzes Mitte September ist geplant, mit Beginn der dunkleren Jahreszeit insbesondere für die Stapelholmer Schulen und Kindergärten Führungen zur Himmelsbeobachtung anzubieten. Dafür soll ein einfach zu handhabendes Teleskop angeschafft werden. Die Betreuung der Beobachtungsstation und des Teleskops übernimmt der Förderverein Landschaft Stapelholm.