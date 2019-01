Schleswig : Die schwarzen Glücksbringer

Schornsteinfeger sammeln am Silvestertag mehr als 1800 Euro für die Schleswiger Suppenküche.

von Christina Weiß

01. Januar 2019, 19:14 Uhr

Schleswig | Kein Silvester ohne die Schornsteinfeger in der Ladenstraße: Auch an diesem Jahreswechsel haben die „Men in Black“ wieder Spenden für die Schleswiger Suppenküche gesammelt. Von zahlreichen Menschen aus Schleswig und Umgebung wurden sie bereits mit Freude erwartet, schließlich bringt der „Schorni“ das Glück. Und somit war das Anfassen der blitzblank geputzten Knöpfe des schwarzen Arbeitsanzuges ausdrücklich erlaubt. Nach altem Brauch soll das Berühren, Drehen oder Reiben daran nämlich Glück versprechen. Dies ließen sich insbesondere die zahlreichen weiblichen Passanten nicht zweimal sagen. Beherzt nahmen sie das Angebot an. „Eins, zwei, drei, vier – und das Glück gehört Dir“, entgegnete Schornsteinfegermeister und Organisator Freimut Fischer. Auch die herzlichen Umarmungen oder Küsschen auf die Wange beantworteten die Feger stets mit einem Lächeln. Wem das nicht reichte, der bekam Glückssymbole in Form kleiner Schornsteinfeger oder Hufeisen mit auf den Weg – natürlich erst gegen eine Spende. Auch Hunderte vergoldete Pfennige, die Freimut Fischer extra für diesen Zweck bei der Bundeszentralbank geordert hatte, gingen weg wie warme Semmel. Gegen Mittag, nach vierstündigem Einsatz in der Menschenmenge, war alles vergriffen.

Seit zwölf Jahren gehört die gemeinsame Sammelaktion der Schornsteinfeger zu Gunsten der Suppenküche am letzten Tag im Jahr dazu – und jährlich werden es mehr und mehr Teilnehmer, denn auch der Nachwuchs zeigt ebenso Freude an der Begegnung mit den Menschen in der Ladenstraße. Eine Gruppe fand sich auch am Real-Einkaufzentrum ein, um dort um Spenden zu bitten. Nun konnten die Schornsteinfeger das tolle Gesamtergebnis des Vorjahres noch einmal toppen: 1816 Euro kamen zusammen. „Danke an alle, die dazu beigetragen haben. Ich glaube, die Suppenküche wird sich freuen“, sagte Freimut Fischer. Ebenso freute er sich darüber, dass das Glück-Wünschen für den guten Zweck bei den Schleswiger Bürgern bestens ankommt. Für sie sei es Ansporn, das Engagement für die Suppenküche auch im Jahr 2019 fortzusetzen. „Eine tolle Aktion und tolle Idee der Schornsteinfeger. Echt super. Das unterstützen wir gerne“, sagte etwa Spenderin Kirsten Schnack aus Ellingstedt. Und Gisela Geißler von der Suppenküche jubelte schließlich: „ Was soll in einem Jahr noch kommen, das so beginnt? Wir sind froh und glücklich darüber, solche Unterstützer und Begleiter zu haben.“

Mehr als 16 000 Euro sind jetzt in den vergangenen Jahren bei den Sammelaktionen zusammengekommen – Geld, das in der Suppenküche (über dem Jugendzentrum am Wiesenweg) händeringend benötigt wird, um bedürftigen Menschen einmal wöchentlich donnerstags eine warme Suppenmahlzeit anzubieten.