Standort Tetenhusen : Die Schule bleibt erhalten

Mit 40 Kindern wurde die Mindestanzahl von 30 Schülern überschritten.

von shz.de

21. August 2019, 08:52 Uhr

Tetenhusen | Der Schulstandort Tetenhusen bleibt erhalten – das war die gute Nachricht, die Heiko Lemm nach der Besprechung mit Stefan Ploog, Bürgermeister der Gemeinde Kropp als Schulträger, Stefan Knoll, Schulleiter der Geestlandschule, Lehrerin Karola Haus und Grit Lill von der Gemeinde Tetenhusen, verkündete.

Zurzeit werden 40 Kinder in der Tetenhusener Grundschule unterrichtet, vor wenigen Tagen wurden zehn neue Erstklässler eingeschult. Für den Erhalt als Schulstandort sei eine Mindestanzahl von 30 Kindern festgelegt. „Diese Zahl ist auch wichtig für die Zuteilung der Lehrerstunden“, so Lemm. Zudem fordere das Schulamt ein Konzept, wie Fehlstunden aufgefangen werden können.

Tetenhusen hat Bärbel Stiel als Unterrichtsvertretung, Gerhard Greve als Sportlehrer und Stefan Neuhardt für den Medienunterricht auf Kosten der Gemeinde eingestellt. Weitere Vertretungskräfte in Notfällen sind Sabine Sick und Wiebke Plöhn. Der Schulausschuss sammelt darüber hinaus Vorschläge für eine verlässliche Nachmittagsbetreuung. „Wir könnten uns vorstellen, bei Bedarf zwei- bis dreimal die Woche eine Betreuung bis 16 Uhr anzubieten. Dazu wollen wir gerne Musikausbildung, Lesestunden und ähnliches anbieten“, erklärte Bürgermeister Friedrich Gehrt. Weitere Vorschläge werden gesammelt.

Im Mai fand eine Begehung durch die Heimaufsicht des Fachbereiches Jugend und Familie des Kreises statt. Die Räumlichkeiten der Kindertageseinrichtung „Räuberhöhle“ wurden als renovierungsbedürftig eingestuft. Es ist daher vorgesehen, den Ausgang zum Außengelände neu zu verlegen. Die sanitären Anlagen werden durch Kita gerechte Waschrinnen erneuert. Die offenen Regale für Bastelmaterial und die weiteren Aufbewahrungsgegenstände sollen durch geschlossene Materialschränke ersetzt werden. Die Kostenvoranschläge für diese Maßnahmen belaufen sich auf rund 21.100 Euro. Das Land Schleswig-Holstein hat Fördermittel in Höhe von 6149 Euro bewilligt. Die Arbeiten sollen in den Herbstferien ausgeführt werden, „weil vorher kein Handwerker Zeit hat“, so der Bürgermeister.

Die Bauabnahme im Klärwerk ist ohne Beanstandungen erfolgt. „Die Anlage funktioniert sehr gut“, erklärte Friedrich Gehrt. Durch die neue Belüftung wurde das Luftvolumen vergrößert und die Strömungsrichtung verändert und damit haben sich Ablagerungen in den Klärteichen aufgelöst. Im Erdungsbecken wird noch einmal Schlamm entnommen, „aber das ist mit einem Tag Arbeit zu schaffen“, so Gehrt. Zudem hat die Gemeinde einen Wartungsvertrag für fünf Jahre mit der Firma Rotox abgeschlossen. Die Kosten hierfür betragen 2500 Euro im Jahr.

In der Bürgerfragestunde fragte ein Vater, warum die Schulbusse im neuen Schuljahr von Tetenhusen zuerst über Owschlag nach Kropp zur Geestlandschule fahren. „Wir haben auf die Gestaltung der Streckenführung keinen Einfluss“, erklärte Bürgermeister Gehrt. „Unsere Kinder haben bisher das Glück gehabt, das der Schulbus direkt nach Kropp fuhr. Dafür mussten Kinder anderer Gemeinden längere Anfahrten in Kauf nehmen“

Weiteres in Kürze:

>Der Pachtvertrag für den Markttreff wurde mit Pächter Volker Stiefel verlängert. Die Gruppe „Markttreffunterstützer“ plant erneut „Erlebnistage“. Im Laden stehen Malerarbeiten an. Die Kosten sind mit rund 1000 Euro geschätzt.

>Der Gemeindebus wurde für 5000 Euro repariert. Die Fahrtkosten zum Schwimmunterricht im Geestlandbad in Kropp wird erneut der Förderverein übernehmen, erklärte Sven Löding.

>Die Freiwillige Feuerwehr stellte den Antrag auf einen neuen Zugang zum Freiboden. Dieser wird vor allem von der Jugendfeuerwehr als Lagerraum genutzt. Der Zugang erfolgt über eine Luke, die nun kaputt ist. Es gab drei Umbauvorschläge: von der Küche führt eine Treppe mit Tür zum Freiboden, vom Umkleideraum führt eine Treppe mit Podest zum Dachboden oder es reicht eine Dachbodenluke mit Klapptreppe. Für diesen Umbau können Fördermittel beantragt werden. Die Gemeindevertreter werden diese Vorschläge bei einem Ortstermin besprechen.