Jubiläumskonzert in Gelting : „Die Schrägen Vögel“ feiern 30-jähriges Bestehen

25. September 2019, 18:21 Uhr

Gelting | 30 Jahre ist es her, dass Jugendliche des Geltinger Jugendtreffs bei den Geltinger Tagen im Bürgerpark auf der Bühne standen und „Blowin’ in the Wind“ sangen. Mehrere Generationswechsel später kann die Gruppe, die sich seit 1994 „Die Schrägen Vögel“ nennt, auf eine bewegte Geschichte zurückblicken: Konzertreisen ins In- und Ausland, eine Vielzahl an Auftritten, noch mehr Proben und fünf CDs.

Mehr als 200 Lieder und Stücke aus den Bereichen Folk, Gospel und Weltmusik hat die Gruppe bisher erarbeitet, diverse Instrumente wurden zur Unterstützung eingesetzt. Auch fanden sich immer wieder schöne Stimmen, die den Sound prägten. Einige Musiker halten der Gruppe schon über viele Jahre die Treue, sodass das Durchschnittsalter ständig gestiegen ist.

Um den Nachwuchs zusätzlich zu fördern hat der Jugendpfleger und Initiator Bernd Jochimsen in der Zwischenzeit auch die „Schrägen Küken“ und die „Schrägen Eier“ ins Leben gerufen. Beim Jubiläumskonzert sollen allerdings besonders die „Alten“ noch einmal auf der Bühne stehen. Viele Ehemalige haben sich angekündigt, um beim Wiedersehen am Donnerstag, 3. Oktober, gemeinsam zu proben und ein Programm zu erarbeiten, das am Tag darauf, ab 20 Uhr in der Geltinger Kirche präsentiert werden soll. Möglicherweise wird dann auch eine neue CD vorgestellt, die die sechste wäre und „the music bringer“ heißen soll.

Karten für das Jubiläumskonzert gibt es in der „Seekiste Hänsgen“ in Gelting oder unter Telefon 0 46 43 / 686. Der Erlös des Abends geht an das „Centre for talent expression“ des Trommlers Morphius in Ghana, mit dem die Gruppe seit Jahren befreundet ist.