Engpass im Kreishaus : Die Schleswiger Zulassungsstelle zieht um

Wegen Platzmangels im Kreishaus: Die Straßenverkehrsbehörde wird in ein Gebäude in St. Jürgen ausgelagert.

03. Februar 2020, 17:38 Uhr

Schleswig | Dass das Kreishaus an der Flensburger Straße aus allen Nähten platzt, ist seit Jahren ein offenes Geheimnis. Immer mehr Aufgaben für die Verwaltung bedeuten auch immer mehr Personalbedarf. Deswegen wird eine Behörde nun ausgelagert – und zwar diejenige mit dem meisten Publikumsverkehr: Läuft alles weiter nach Plan, wird die Straßenverkehrsbehörde samt Zulassungsstelle zum Jahreswechsel 2020/21 nach St. Jürgen ziehen.

Objekt der Begierde ist der Gebäudekomplex an der St.-Jürgener Straße 49-53, zwischen Langseestraße und Baumarkt gelegen. Ursprünglich war hier ein Autohandel und eine Kfz-Werkstatt (ATU) ansässig, 2016 erfolgte dann eine Umnutzung. Unter anderem sind hier nun der Autovermieter Europcar und die Prüfgesellschaft Dekra ansässig. Deren Räume will nun der Kreis für seine Zulassungsstelle sowie die anderen Bereiche der Straßenverkehrsbehörde (Führerscheinstelle und Verkehrsaufsicht) nutzen. Platz gibt es dort genug. Vor allem auch, anders als am Kreishaus, genügend Parkplätze für die Kunden.

Damit dieser Plan auch tatsächlich umgesetzt werden kann, bedarf es allerdings zunächst eines formellen Aktes. Deshalb findet am kommenden Montag um 15.30 Uhr eine Sondersitzung des Bau- und Umweltausschusses im Rathaus statt. Auf der Tagesordnung steht neben der Einwohnerfragestunde ausschließlich die geplante Änderung des Bebauungsplans Nr. 77 über das Gebiet südlich der Sportanlage „Altfeld“. Denn darin ist bislang festgeschrieben, dass in dem besagten Gebäude ausschließlich Einzelhandel und Gewerbe mit Bezug auf Autos und Autohandel betrieben werden darf, Behörden sind hingegen bislang nicht zugelassen. Dass der Bauausschuss – und somit später auch die Ratsversammlung – für eine Änderung grünes Licht geben wird, gilt als sehr wahrscheinlich. Tatsächlich wird sogar ein „beschleunigtes Verfahren“ in dieser Sache angestrebt.

Das ist ganz im Sinne der Kreisverwaltung. „Der Auszug der Straßenverkehrsbehörde wird nicht nur für unsere Bürger und Kunden erhebliche Vorteile bringen. Er bringt auch neue Spielräume für den seit Jahren bestehenden Platzmangel im Kreishaus“, betont Landrat Wolfgang Buschmann. Dieser würde sich durch erforderliche neue Stellen im laufenden Jahr noch zusätzlich verschärfen. Unter anderem in den Bereichen Zentrale Dienste und Eingliederungshilfe wird mehr Personal benötigt. Bereits jetzt hat der Kreis mehrere Außenstellen innerhalb des Schleswiger Stadtgebietes. Mit der Verlagerung der Straßenverkehrsbehörde nach St. Jürgen verlassen weitere 24 Mitarbeiter das Kreishaus.

„Wir haben lange von Jahr zu Jahr geplant. Es war dringend an der Zeit, das Thema Raumangebot strategisch und proaktiv aufzustellen. Das gelingt uns jetzt“, sagt Buschmann mit Blick auf die aktuellen Umzugspläne. Ob dies tatsächlich eine Dauerlösung wird, bleibt jedoch abzuwarten. Denn hinter den Kulissen wird immer lauter über einen Erweiterungsbau für das Kreishaus nachgedacht. Planerische Grundlagen sowie Wirtschaftlichkeitsberechnungen dafür wurden bereits von einer Arbeitsgruppe näher beleuchtet. Auch eine Machbarkeitsstudie wurde erstellt. In diesem Jahr soll die Planungsarbeit weiter vertieft werden, auch Architekten sollen eingebunden werden. Konkrete Pläne für einen Anbau gibt es indes noch nicht.